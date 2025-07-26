Московские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по биологии

Московские школьники завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на Международной олимпиаде по биологии на Филиппинах. Об этом 26 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, Вера Красноперова из школы № 57 получила золотую медаль, ее одноклассник Захар Дегтеренко — серебряную, а Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства стал бронзовым призером.

«Они справились с теоретическими и практическими турами, охватившими сложнейшие разделы — от молекулярной биологии до биосистематики», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

В олимпиаде участвовали школьники из почти 80 стран. Российская команда прошла подготовку на биологическом факультете МГУ.

Ранее в этот же день сообщалось, что московские школьники стали победителями на Международной олимпиаде по лингвистике, которая прошла в тайваньском Тайбэе. Уточнялось, что олимпиада проходила с 21 по 26 июля. На ней московским школьникам удалось завоевать четыре медали. Так, ученица Екатерина Чуркина из школы № 179 заняла первое место, у Дарьи Кукшиновой и Михаила Никитина из Центра педагогического мастерства — второе, у Елизаветы Дятловой из школы «Летово» — третье.

Все важные новости — на канале «Известий» в мессенджере МАХ