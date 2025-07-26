Реклама
Армия
Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию
Общество
Мишустин назвал многовековые традиции патриотизма фактором объединения народов РФ
Общество
Путин назвал выставку-форум «Россия» уникальным проектом
Общество
Захарова отметила роль дипломатов в отстаивании интересов России
Мир
Полиция Норвегии сообщила о модернизации систем наблюдения на границе с РФ
Общество
Путин подчеркнул важность Дня народного единства для суверенитета России
Мир
В Кремле исключили передачу США карт линии боевого соприкосновения на Украине
Мир
Глава «Укрэнерго» призвал украинцев теплее одеваться дома
Мир
Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах возросло до 40 человек
Мир
Карл III посвятил экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма в рыцари
Общество
На Урале хоккеист умер после матча из-за остановки сердца
Мир
Каллас сообщила о возможном вступлении новых стран в ЕС к 2030 году
Мир
Племянник Карапетяна дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Общество
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Мир
Конгрессвумен Луна поддержала слова Трампа о торговле с Россией
Мир
Орешкин возглавит российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР
Общество
В Вологде прошло открытие памятника Ивану Грозному

Московские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по биологии

Сергей Собянин сообщил о победе москвичей на Международной олимпиаде по биологии
Фото: t.me/mos_sobyanin
Московские школьники завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на Международной олимпиаде по биологии на Филиппинах. Об этом 26 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, Вера Красноперова из школы № 57 получила золотую медаль, ее одноклассник Захар Дегтеренко — серебряную, а Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства стал бронзовым призером.

«Они справились с теоретическими и практическими турами, охватившими сложнейшие разделы — от молекулярной биологии до биосистематики», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

В олимпиаде участвовали школьники из почти 80 стран. Российская команда прошла подготовку на биологическом факультете МГУ.

Благоприятная установка: какие разработки патентуют дети-изобретатели
Школьники решают проблемы устойчивости коньков при спортивном катании и расчета орбиты космических кораблей

Ранее в этот же день сообщалось, что московские школьники стали победителями на Международной олимпиаде по лингвистике, которая прошла в тайваньском Тайбэе. Уточнялось, что олимпиада проходила с 21 по 26 июля. На ней московским школьникам удалось завоевать четыре медали. Так, ученица Екатерина Чуркина из школы № 179 заняла первое место, у Дарьи Кукшиновой и Михаила Никитина из Центра педагогического мастерства — второе, у Елизаветы Дятловой из школы «Летово» — третье.

