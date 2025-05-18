Актер Павел Деревянко сделал предложение возлюбленной на футбольном матче
Актер Павел Деревянко 18 мая предложил своей возлюбленной Зое Фуць выйти за него замуж. Артист подарил ей кольцо на футбольном поле перед домашним матчем московского клуба «Динамо» с тольяттинским «Акроном».
«Почти пять лет как мы с тобой знакомы. <...> Настало время, мне кажется, сделать всё по-взрослому, официально. Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой, я предлагаю тебе свою руку и сердце», — сказал Деревянко любимой.
Девушке подарили букет в цветах «Динамо». Клуб также поздравил Деревянко и его невесту в своем Telegram-канале и пожелал счастья «динамовской семье».
Между тем «Динамо» обыграло «Акрон» со счетом 2:1. Счет открыл полузащитник бело-голубых Даниил Фомин, победный мяч московского клуба забил форвард Эль-Мехди Маухуб. У «Акрона» отличился полузащитник Артур Галоян.
В ноябре российский рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) сделал предложение своей девушке на сцене во время концерта. Исполнитель вручил девушке кольцо и букет.