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Актер Павел Деревянко сделал предложение возлюбленной на футбольном матче

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Актер Павел Деревянко 18 мая предложил своей возлюбленной Зое Фуць выйти за него замуж. Артист подарил ей кольцо на футбольном поле перед домашним матчем московского клуба «Динамо» с тольяттинским «Акроном».

«Почти пять лет как мы с тобой знакомы. <...> Настало время, мне кажется, сделать всё по-взрослому, официально. Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой, я предлагаю тебе свою руку и сердце», — сказал Деревянко любимой.

Девушке подарили букет в цветах «Динамо». Клуб также поздравил Деревянко и его невесту в своем Telegram-канале и пожелал счастья «динамовской семье».

Между тем «Динамо» обыграло «Акрон» со счетом 2:1. Счет открыл полузащитник бело-голубых Даниил Фомин, победный мяч московского клуба забил форвард Эль-Мехди Маухуб. У «Акрона» отличился полузащитник Артур Галоян.

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В ноябре российский рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) сделал предложение своей девушке на сцене во время концерта. Исполнитель вручил девушке кольцо и букет.

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