Клавишник из команды певицы МакSим Дмитрий Иванов умер на 42-м году жизни

В Москве скончался клавишник из команды певицы МакSим (Марина Максимова) 41-летний Дмитрий Иванов. Об этом «Известиям» 18 мая сообщила его сестра Анна.

«Он абсолютно здоров был, это аневризма, кровоизлияние. В реанимации он лежал 20 суток, боролся за жизнь», — сообщила она.

В конце апреля у Иванова случился обширный инсульт, в результате которого он впал в кому.

«Сегодня в 5 утра умер наш музыкант — клавишник Дима Иванов. Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал. <...> Мы все верили, что он проснется, в нем ведь столько любви к жизни», — написала певица МакSим в соцсети «ВКонтакте».

Певица отметила, что Иванов был человеком с большим сердцем.

Дмитрий Иванов также выступал в составе группы «Ленинград», сотрудничал с Николаем Басковым, Стасом Михайловым, Анной Седоковой, Сергеем Безруковым и группой «Эпидемия».