До 2 тыс. лет тюрьмы грозит арестованным по делу о пожаре на курорте в Болу
Обвинение запросило в общей сложности почти 2 тыс. лет тюремного заключения для 13 арестованных по делу о пожаре в отеле Grand Kartal в провинции в Турции. Об этом 17 мая сообщил телеканал NTV со ссылкой на генеральную прокуратуру.
«В обвинительном заключении 13 лицам было предъявлено обвинение <…> с требованием в общей сложности до 1998 лет тюремного заключения», — говорится в публикации.
Среди арестованных владельцы отеля и его руководство, заместитель мэра Болу, руководитель пожарной службы города, а также другие чиновники. Они признаны ответственными в произошедшей трагедии.
Уточняется, что еще 19 человек могут быть приговорены к тюремному сроку до 22,5 лет.
Масштабный пожар на курорте в Болу произошел в ночь на 21 января 2025 года. В нем погибли 78 человек. Возгорание началось в деревянном отеле, расположенном на высоте 2,2 тыс. м. Уточнялось, что в здании находилось почти 240 постояльцев. 26 января владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль назвал персонал гостиницы виновным в пожаре.