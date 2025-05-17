Собянин заявил о готовности Москвы к проведению выпускных экзаменов

Москва готова к проведению выпускных экзаменов, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram.

По его словам, в этом году ЕГЭ в столице сдают больше 90 тыс. человек. Среди самых популярных предметов у одиннадцатиклассников — профильная математика, обществознание и английский язык. Четверть выпускников выбрала также информатику — интерес к этому предмету растет, обратил внимание Собянин.

Чтобы попасть в колледж, девятиклассники могут сдать два обязательных экзамена вместо четырех — русский язык и математику, добавил мэр. Таким образом столица расширяет доступность среднего профессионального образования.

По традиции последние звонки в столичных школах будут звучать с середины по конец мая. «Все необходимые организационные и технические работы для государственной итоговой аттестации выполнены», — отмечается в публикации на сайте mos.ru.