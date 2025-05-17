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Предприниматели из Вологды вошли в топ-10 списка самых богатых жителей Британии

The Times: основатели Playrix Бухманы вошли в топ-10 богатейших людей Британии
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Фото: vk.com/Playrix
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Основатели игровой компании Playriх братья Игорь и Дмитрий Бухманы (родом из Вологды) вошли в топ-10 богатейших жителей Великобритании. Это следует в субботу, 17 мая, из рейтинга The Times.

Компания Playrix является разработчиком мобильных игр Gardenscapes, Homescapes и других.

Первое место в рейтинге оставила за собой семья бизнесменов с индийскими корнями Хиндуджа. На втором месте с состоянием почти в £27 млрд оказались братья Рубен, которые заработали свое состояние на недвижимости и технологиях. На третьем месте — Леонард Блаватник, британо-американский бизнесмен украинского происхождения, чье состояние оценивается почти в £26 млрд.

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Ранее, 1 апреля, сообщалось, что богатейшим человеком мира снова признан американский бизнесмен Илон Маск, чье состояние оценивается в $342 млрд.

Маск также возглавлял список 400 богатейших граждан США в 2022 и 2023 годах.

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