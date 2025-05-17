В Боливии полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента страны Эво Моралеса во время протестов в Ла-Пасе. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщила газета El Deber.

Протесты вызвало решение конституционного суда страны, по которому Моралес больше не может участвовать в выборах. Демонстранты прорвали два кордона полиции и вошли на площадь Абароа, где находится верховный избирательный суд.

«Протестующие смогли выйти на площадь, и полиция применила слезоточивый газ», — говорится в материале газеты.

В ноябре 2024 года Моралес призвал своих сторонников разблокировать дороги, а после объявил голодовку — до тех пор, пока правительство не пойдет на переговоры с протестующими. Он заявил, что решил объявить голодовку, «пока правительство не начнет диалог по экономике и политике».

В середине сентября того же года экс-президент Боливии возглавил многотысячный марш в знак протеста против политики действующего главы государства Луиса Арсе. Арсе, в свою очередь, обвинил предшественника в подготовке госпереворота и стремлении вернуться к власти незаконным путем.

Эво Моралес сложил полномочия президента в 2019 году на фоне акций протеста после своей победы на выборах. Президентские выборы 2019 года в Боливии вызвали критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.

Вслед за ним ушло в отставку всё высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. В 2020 году в результате новых президентских выборов власть перешла к социалисту Луису Арсе, который является сторонником Моралеса.