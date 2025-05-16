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В Ростовской области 19-летняя мать несколько месяцев избивала младенца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В городе Гуково Ростовской области 19-летняя девушка несколько месяцев избивала своего грудного ребенка, которого содержала в антисанитарных условиях. Об этом 16 мая сообщил источник «Известий».

«В период с 10 февраля по 2 апреля безработная мать ненадлежащим образом ухаживала за своим сыном, родившимся в декабре 2024 года. Ребенок жил в антисанитарных условиях и был лишен полноценного питания, медицинской помощи и присмотра. Девушка систематически избивала его», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что мальчик страдает от врожденных заболеваний, в апреле его госпитализировали в больницу. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Ранее, 12 января, в городе Тимашевске Краснодарского края многодетную мать обвинили в избиении своего трехлетнего сына. Тетя ребенка Юлия Юдникова рассказала «Известиям», что, приехав в гости к семье с тремя детьми, она заметила на теле одного из мальчиков множественные следы побоев.

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