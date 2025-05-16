Дзюдоистов из Белоруссии допустили до участия в соревнованиях с символикой страны
Международная федерация дзюдо (IJF) допустила всех спортсменов из Белоруссии до участия в международных соревнованиях под государственным флагом, с гербом и гимном страны. Об этом 16 мая сообщили на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) республики.
«По решению исполнительного комитета IJF белорусские атлеты допущены к международным турнирам под государственным флагом с гербом и гимном нашей страны с 1 июня 2025 года», — говорится в сообщении.
В НОК добавили, что президент международной федерации Мариус Визер заявил, что с нетерпением ждет возможности снова приветствовать белорусских спортсменов.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях решением исполком IJF в сентябре 2022 года.
13 мая международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки на участие в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года для 22 российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов. Аналогичное решение было принято в отношении 13 спортсменов из Белоруссии.