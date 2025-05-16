Водитель мопеда погиб при столкновении с самосвалом на приморской трассе
В Приморском крае в результате столкновения с самосвалом погиб водитель мопеда. Об этом региональное УМВД России сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла в пятницу, 16 мая, на 156-м км автодороги А-188 Артем – Находка – порт Восточный. По предварительной информации, 25-летний водитель мопеда Honda направлялся со стороны Находки в сторону микрорайона Врангель, когда выехал на встречную полосу и врезался в самосвал.
В результате столкновения водитель мопеда получил различные травмы, от которых скончался на месте происшествия, пишет ИА PrimaMedia. По факту случившегося сотрудники полиции начали проверку, все обстоятельства устанавливаются.
Вечером 4 мая смертельная авария с участием мопеда произошла на автодороге А-121 «Сортавала» в Ленинградской области. 63-летний водитель мопеда не уступил дорогу двигавшейся по главной дороге Mazda, мужчина погиб.