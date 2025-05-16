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Собянин оценил работу Московского дома общественных организаций

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Московский дом общественных организаций (МДОО) за 25 лет создал полноценную экосистему поддержки некоммерческих организаций столицы, заявил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что благодаря работе МДОО в каждом округе Москвы функционируют специальные пространства, где НКО получают доступ к бесплатным сервисам, образовательным услугам и другим возможностям.

В 2016 году при поддержке Московского дома общественных организаций была создана сеть коворкинг-центров НКО. Здесь организации могут забронировать индивидуальные рабочие места с бесплатным интернетом и аудитории для проведения мероприятий. Некоторые коворкинги оборудованы кухнями для кулинарных мастер-классов, сценой и концертным залом.

В 2022 году появилась студия для записи подкастов и видеолекций, проведения трансляций и фотосессий. Кроме того, запущена программа НКО Лаб с курсами повышения квалификации, консультациями и форматом «Наставничество».

По словам Собянина, Москва является флагманом среди регионов России по работе с НКО. Опыт столицы перенимают другие города — например, в прошлом году в Новосибирске открылся Дом общественных организаций «Сфера действий», созданный по модели московской сети коворкинг-центров.

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