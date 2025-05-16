Эксперты назвали сумму выданой в этом году ипотеки на ИЖС
Свыше тысячи семей в 2025 году начали строить дом с помощью ипотеки на ИЖС, в общей сложности было выдано 1130 таких кредитов на общую сумму 7,2 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
По его словам, только за апрель свои дома начали строить более 600 семей, объем сделок превысил 4 млрд рублей. Это превышает результат марта в 3,3 раза. Банк занял второе место по объемам кредитования ИЖС.
«ИЖС стал одним из главных векторов развития жилищного строительства, все больше семей выбирают собственный дом как альтернативу городской квартире, ожидаем дальнейшего роста спроса на наши продукты, — отметил Алексей Косяков. — Средний чек по кредиту в апреле составил 6,6 млн рублей, это на 1,2 млн рублей больше, чем в начале года, по сравнению с мартом — рост на 300 тыс. рублей».
Больше всего кредитов на ИЖС в 2025 году оформили жители Подмосковья (более 1 млрд рублей), Краснодарского края (более 700 млн), Татарстана (550 млн), Ростовской области (около 540 млн) и Приморского края (около 420 млн).
Оформить ипотеку на ИЖС можно по «Семейной», «Дальневосточной», ИТ ипотеке, а также по рыночной программе без господдержки. Заемные средства направляют на строительство дома на своей земле или на покупку земельного участка для последующего строительства.