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Сводка спецоперации на Украине за неделю

Сводка спецоперации на Украине с 10 по 16 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 10 по 16 мая — можно в материале «Известий».

За неделю ВС России нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены, в том числе, предприятие военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны», — указало Минобороны.

Также подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле в Донецкой Народной Республике.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 35 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 930 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — добавили в ведомстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 436 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 354 танка и других боевых бронированных машин, 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 950 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 545 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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