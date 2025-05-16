Парад на 250-летие армии США обойдется Белому дому в $25–45 млн

Стоимость парада по случаю 250-летия армии США оценивается в сумму $25–45 млн. Как сообщает издание The Washington Post, торжество запланировано на 14 июня и будет проводиться в Вашингтоне, передает телеканал «Известия». Дата проведения парада совпадает с днем рождения Трампа. Участие в военном смотре примут 6600 солдат, 150 наземных транспортных средств, а также авиация. Планируется задействовать все армейские подразделения США. Парад может растянуться почти на 6,5 км от Арлингтона в штате Вирджиния, где расположен Пентагон, до Белого дома.

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