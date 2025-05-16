Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Елена Земляникина

Актрису фильма «Москва слезам не верит» Елену Земляникину по дороге в университет насмерть сбил мотоцикл. Об этом в четверг, 15 мая, заявила актриса Екатерина Стриженова.

«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу и ее насмерть сбил мотоцикл», — написала она в своем Telegram-канале.

Земляникина родилась 17 декабря 1958 года. В 1981 году она окончила Школу-студию МХАТ. Земляникина — дочь актрисы Любови Стриженовой и актера Владимира Земляникина.

В фильмографии актрисы десять фильмов. Она сыграла в картинах «Москва слезам не верит», «Хозяйка детского дома», «Время собирать камни» и других.

Прощание с актрисой состоится 17 мая в храме Архангела Михаила и Марии Египетской в Москве.