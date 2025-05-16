В Москве началась регистрация на экскурсии «Дня без турникетов»
В Москве в период с 26 по 31 мая пройдет акция «День без турникетов». Онлайн-регистрация на экскурсии, мастер-классы и встречи с предпринимателями уже открыта, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«Горожане и туристы познакомятся с работой более чем 130 столичных компаний, фабрик и технопарков. Например, гости телецентра увидят процесс создания таких передач, как «Спокойной ночи, малыши!» и «Прогноз погоды», а посетителям банка расскажут о программе стажировок», — рассказала Сергунина. Она уточнила, что к проекту также присоединятся почти два десятка предприятий, которые участвуют в Московской неделе интерьера и дизайна.
Например, один из производителей мебели предложит сделать миниатюры из дерева для домашнего декора. На фабрике цифровой печати покажут процесс переноса рисунка на ткань. На пищевом предприятии можно будет продегустировать варенье и шоколад с дикорастущими ягодами. В свою очередь, участники экскурсии по одному из технопарков смогут увидеть инфраструктуру, побывать в высокотехнологичных компаниях-резидентах и научиться измерять наночастицы.