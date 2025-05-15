Российская шахматистка Горячкина квалифицировалась на турнир претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина обеспечила себе участие в турнире претенденток 2026 года. Об этом 15 мая сообщили на сайте Федерации шахмат России (ФШР).

Спортсменка заняла второе место в серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), набрав по итогам трех этапов 308,34 балла. Этот результат гарантировал ей квалификацию на турнир, победитель которого получит право сыграть матч за звание чемпионки мира.

Вместе с Горячкиной в турнир претенденток также отобралась китаянка Чжу Цзиньэр. Финальный матч за мировую корону состоится против действующей чемпионки мира — китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Самый юный гроссмейстер России 14-летний Иван Землянский 10 мая стал победителем чемпионата по блицу, который прошел в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В женской секции серебряную медаль завоевала двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина, лидировавшая вплоть до последнего тура. Золото завоевала при равном количестве очков с учетом дополнительных показателей гражданка Казахстана Алуа Нурман. Третье место у представительницы КНР Сун Юйсинь.