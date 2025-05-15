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В центре Санкт-Петербурга ликвидировали сеть борделей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность сети борделей, располагавшихся в центральных районах города. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД России по региону.

В ходе операции были задержаны три женщины, подозреваемые в организации и администрировании притонов.

«По предварительным данным, 52-летняя женщина, являлась управляющей сетью притонов, занимаясь организацией административной и хозяйственной деятельности», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Ее сообщницы обеспечивали работу нелегальных заведений.

Преступный доход группы, по оценкам полиции, мог достигать 20 млн рублей ежемесячно. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). В отношении управляющей избрана мера пресечения в виде задержания, ее сообщницам — подписка о невыезде.

В ходе обысков сотрудники МВД изъяли документы, банковские карты, электронные носители, а также графики работы и записи, подтверждающие противоправную деятельность.

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В декабре прошлого года сотрудники полиции Москвы выявили 70 организованных борделей для занятий проституцией в трех округах столицы, а также 20 квартир, где размещались нелегальные мигранты. Полицейские провели 90 обысков в жилых помещениях Южного, Юго-Восточного и Восточного округов города. Задержаны девять мужчин, являющихся организаторами незаконной деятельности, включая лидера организованной преступной группировки (ОПГ).

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