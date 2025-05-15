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Купленная за $27 гарвардская копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом

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Фото: Getty Images/Stephen Chernin
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Документ, считавшийся обычной копией Великой хартии вольностей и приобретенный Гарвардским университетом в 1946 году всего за $27,5, оказался подлинником. Об этом 15 мая сообщила газета Daily Mail.

Хартию, созданную в 1215 году от имени английского короля Иоанна Безземельного, ранее считали репродукцией, изготовленной в 1327 году. На аукционе 79 лет назад она была описана как «несколько потертая и влажная копия».

Однако новое исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона и Университетом Восточной Англии, выявило, что почерк, размеры и форма букв полностью соответствуют оригинальным документам. До недавнего времени считалось, что в мире сохранилось лишь шесть подлинных экземпляров хартии.

Великая хартия вольностей считается одним из важнейших правовых документов в истории. Она заложила основы прав и свобод, включая защиту от произвольного налогообложения и доступ к справедливому суду в Великобритании.

По данным издания, ориентировочная стоимость этого экземпляра Великой хартии вольностей теперь оценивается более чем в $21 млн.

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В 2018 году в Великобритании мужчина попытался украсть оригинальный рукописный экземпляр Великой хартии вольностей, который хранится в Солсберийском соборе. В здании сработала сигнализация, прибывшие на место правоохранители задержали мужчину, который подходил под описание, составленное со слов свидетелей происшествия.

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