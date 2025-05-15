Что такое цифровой рубль. Инфографика

В России запустят платежи в цифровых рублях. Они станут еще одним видом национальной валюты и полноценным инструментом для бюджетных операций. Центробанк собирается внедрить цифровые деньги в дополнение к уже существующим. Цифровые рубли точно так же можно будет откладывать или отправлять в виде перевода, а также расплачиваться ими за товары и услуги.

Операции для граждан будут бесплатными, для бизнеса предусмотрена минимальная комиссия. При этом стоимость товаров и покупательская способность при переходе к цифровым средствам не изменятся. Один цифровой рубль будет эквивалентен одному обычному рублю. А расплачиваться с помощью цифровых активов можно будет без комиссий и лимитов банков.

Переведенные средства граждане смогут перечислить себе на счет и затем обналичить в банкомате. Кроме того, расчеты и переводы будут возможны даже без подключения к интернету, что особенно актуально для районов с нестабильной связью.

Операции с цифровом рублем в крупных банках планировалось запустить к началу июля 2025 года. Однако позднее стало известно, что массовое внедрение проекта перенесли. Ожидается, что платежи в цифровых рублях запустят в 2026 году.