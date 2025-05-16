Платежная схема: комитет Госдумы одобрил проект о поэтапном внедрении цифрового рубля

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении в платежную систему универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Нижняя палата рассмотрит законопроект на заседании 20 мая. Насколько банки готовы к внедрению цифрового рубля и как изменения повлияют на финансовый рынок, разбирались «Известия».

Подготовка к появлению

Цифровой рубль — официальная электронная форма российской валюты, выпускаемая Центральным банком, которая существует не в виде наличных или записей на банковском счете, а как уникальный цифровой код в специальном кошельке, хранящемся на платформе Банка России.

Третья форма национальной валюты нужна для упрощения и удешевления финансовых операций, устранения посредников при переводах, повышения прозрачности трансакций, усиления контроля над целевыми расходами и создания надежной платежной инфраструктуры, независимой от иностранных систем, особенно в условиях санкционного давления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Технологически и регулятор, и банки, участвующие в пилоте, готовы к более широкому использованию цифрового рубля уже с середины этого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Вместе с тем требуется дополнительно обсудить с участниками рынка смарт-контракты, к которым сейчас проявляют большой интерес банки, бизнес и правительство.

«Массовое внедрение цифрового рубля произойдет после того, как будут отработаны все детали в пилоте и проведены консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов — граждан и бизнеса», — рассказали в регуляторе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом пилот продолжается и будет расширяться как по количеству участников, так и по набору операций.

Цифровой рубль — масштабный проект, и, конечно, он требует периода тестирования, проработки технологических решений, обеспечения банкам необходимой инфраструктуры, напомнил в беседе с «Известиями» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. В пилотном проекте участвуют уже 15 банков, включая самые крупные.

— Очевидно, что будет готовность. Это подтверждала в своих заявлениях глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, — отметил эксперт. — Нужно подчеркнуть, что цифровой рубль не является средством инвестиций, это цифровая форма национальной валюты. Она вводится как средство для платежей и переводов. Соответственно, особого влияния от его внедрения на финансовый рынок мы не ждем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Нельзя утверждать, что банковский сектор полностью готов к внедрению цифрового рубля, ведь этот процесс предполагает создание безопасной инфраструктуры и рост трансакционных нагрузок на банки, поэтому его преждевременный запуск может быть связан с рисками информационной безопасности, сказал «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин. Банки вряд ли с оптимизмом смотрят на необходимость осуществления дополнительных инвестиций в инфраструктуру, которая не принесет им значительную экономическую выгоду.

— Для финансового рынка цифровой рубль всё же принесет ряд явных преимуществ , — сказал он. — Население получит возможность осуществлять бесплатные переводы, а трансакционные издержки бизнеса снизятся. Средняя скорость платежей возрастет существенно, а прозрачность платежей повысится. Кроме того, есть основания полагать, что увеличение доли цифрового рубля в экономике способно повысить эффективность ДКП Центробанка .

Влияние на рынок

Крупные кредитные организации уже провели техническую интеграцию, но пока не видят в новой форме денег массового спроса со стороны населения и бизнеса, заявил «Известиям» эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан. Кроме того, отсутствует четкая модель монетизации этой технологии для самих банков.

Влияние на финансовый рынок, по его словам, будет зависеть от масштабов внедрения. В краткосрочной перспективе оно ограничено, но в будущем цифровой рубль может изменить структуру платежного оборота и усилить роль ЦБ как расчетного центра.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Цифровой рубль — логичное продолжение развития национальной платежной системы , уверен член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин. Однако эффект от этих изменений для разных участников рынка будет существенно различаться. Финансовый сектор остается одним из самых технологически продвинутых в России. Банки обладают необходимыми ресурсами, командами и системами для быстрой адаптации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— По оценкам специалистов, создание инфраструктуры обойдется каждой кредитной организации в среднем в 200 млн рублей. Несмотря на заметные издержки, речь идет о вполне реализуемой задаче в заявленные сроки — в течение ближайших двух лет. При этом большинство крупных банков уже провели тестовые интеграции и смогут перейти к следующему этапу с минимальными задержками, — уточнил Валерий Тумин.

Ключевые трудности, по его мнению, ожидаются не на стороне банков, а при распространении цифрового рубля в реальном секторе.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

— Д ля потребителя этот формат приобретет смысл только при условии, что он будет приниматься везде — от крупных торговых сетей до небольших магазинов и региональных предприятий. И если у федеральных ритейлеров достаточно ресурсов и IT-поддержки, чтобы внедрить новые кассовые сценарии, то для малого бизнеса переход может оказаться относительно обременительным, — считает Валерий Тумин.

Внедрение цифрового рубля может оказать значительное влияние на финансовый рынок, поскольку может поменять основные правила игры между его участниками, считает руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Фактически речь может идти о масштабном изменении каналов финансовых трансакций, ценообразовании финансовых продуктов и т.д. С учетом этого говорить о том, что участники системы полностью готовы к появлению этого инструмента, нельзя — адаптация может занять продолжительное время.

Минфин перенаправил запрос «Известий» в Банк России.