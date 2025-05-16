Платежная схема: комитет Госдумы одобрил проект о поэтапном внедрении цифрового рубля

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на отсутствие завышенных ожиданий США от переговоров РФ и Украины
Мир
Военные Пакистана и Индии договорились о снижении напряженности
Политика
Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Мир
В МИД РФ указали на отсутствие предложений возобновить работу Совета РФ – НАТО
Мир
Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Общество
«Эксмо» отправило партнерам список книг с пропагандой ЛГБТ для изъятия из продажи
Мир
СМИ сообщили о страхе ЕС перед альянсом Румынии и Венгрии против помощи Украине
Мир
США ввели исключения из антироссийских санкций для КТК и «Тенгизшевройл»
Мир
Купленная за $27 гарвардская копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом
Мир
Сийярто заявил об усилении антивенгерской пропаганды на Украине
Наука и техника
Летающего робота-доставщика и новые беспилотники представили на HeliRussia
Мир
Мерц не исключил в новом пакете санкций ЕС пункта о замороженных активах РФ
Спорт
«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России
Мир
США ввели санкции против высокопоставленных чиновников «Хезболлы»

Платежная схема: комитет Госдумы одобрил проект о поэтапном внедрении цифрового рубля

Что изменится с появлением третьей формы национальной валюты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении в платежную систему универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Нижняя палата рассмотрит законопроект на заседании 20 мая. Насколько банки готовы к внедрению цифрового рубля и как изменения повлияют на финансовый рынок, разбирались «Известия».

Подготовка к появлению

Цифровой рубль — официальная электронная форма российской валюты, выпускаемая Центральным банком, которая существует не в виде наличных или записей на банковском счете, а как уникальный цифровой код в специальном кошельке, хранящемся на платформе Банка России.

Третья форма национальной валюты нужна для упрощения и удешевления финансовых операций, устранения посредников при переводах, повышения прозрачности трансакций, усиления контроля над целевыми расходами и создания надежной платежной инфраструктуры, независимой от иностранных систем, особенно в условиях санкционного давления.

Монеты номиналом один рубль на фоне знака цифрового рубля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Технологически и регулятор, и банки, участвующие в пилоте, готовы к более широкому использованию цифрового рубля уже с середины этого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Вместе с тем требуется дополнительно обсудить с участниками рынка смарт-контракты, к которым сейчас проявляют большой интерес банки, бизнес и правительство.

Чудеса пилотирования: ЦБ положительно оценил тестирование цифрового рубля
Как именно будет внедряться третья форма национальной валюты

«Массовое внедрение цифрового рубля произойдет после того, как будут отработаны все детали в пилоте и проведены консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов — граждан и бизнеса», — рассказали в регуляторе.

Здание Центрального Банка РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом пилот продолжается и будет расширяться как по количеству участников, так и по набору операций.

Цифровой рубль — масштабный проект, и, конечно, он требует периода тестирования, проработки технологических решений, обеспечения банкам необходимой инфраструктуры, напомнил в беседе с «Известиями» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. В пилотном проекте участвуют уже 15 банков, включая самые крупные.

Очевидно, что будет готовность. Это подтверждала в своих заявлениях глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, — отметил эксперт. — Нужно подчеркнуть, что цифровой рубль не является средством инвестиций, это цифровая форма национальной валюты. Она вводится как средство для платежей и переводов. Соответственно, особого влияния от его внедрения на финансовый рынок мы не ждем.

Российские рубли на фоне графика котировок биржевых торгов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Нельзя утверждать, что банковский сектор полностью готов к внедрению цифрового рубля, ведь этот процесс предполагает создание безопасной инфраструктуры и рост трансакционных нагрузок на банки, поэтому его преждевременный запуск может быть связан с рисками информационной безопасности, сказал «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин. Банки вряд ли с оптимизмом смотрят на необходимость осуществления дополнительных инвестиций в инфраструктуру, которая не принесет им значительную экономическую выгоду.

Для финансового рынка цифровой рубль всё же принесет ряд явных преимуществ, — сказал он. — Население получит возможность осуществлять бесплатные переводы, а трансакционные издержки бизнеса снизятся. Средняя скорость платежей возрастет существенно, а прозрачность платежей повысится. Кроме того, есть основания полагать, что увеличение доли цифрового рубля в экономике способно повысить эффективность ДКП Центробанка.

Влияние на рынок

Крупные кредитные организации уже провели техническую интеграцию, но пока не видят в новой форме денег массового спроса со стороны населения и бизнеса, заявил «Известиям» эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан. Кроме того, отсутствует четкая модель монетизации этой технологии для самих банков.

Влияние на финансовый рынок, по его словам, будет зависеть от масштабов внедрения. В краткосрочной перспективе оно ограничено, но в будущем цифровой рубль может изменить структуру платежного оборота и усилить роль ЦБ как расчетного центра.

Монета номиналом один рубль на клавиатуре компьютера с знаком цифрового рубля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Цифровой рубль — логичное продолжение развития национальной платежной системы, уверен член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин. Однако эффект от этих изменений для разных участников рынка будет существенно различаться. Финансовый сектор остается одним из самых технологически продвинутых в России. Банки обладают необходимыми ресурсами, командами и системами для быстрой адаптации.

Цифровой рубль выведенный на экран смартфона
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— По оценкам специалистов, создание инфраструктуры обойдется каждой кредитной организации в среднем в 200 млн рублей. Несмотря на заметные издержки, речь идет о вполне реализуемой задаче в заявленные сроки — в течение ближайших двух лет. При этом большинство крупных банков уже провели тестовые интеграции и смогут перейти к следующему этапу с минимальными задержками, — уточнил Валерий Тумин.

Пластик в отходы: в ЦБ прогнозируют рост безналичных расчетов без карт
Россияне массово переходят на инновационные методы платежей

Ключевые трудности, по его мнению, ожидаются не на стороне банков, а при распространении цифрового рубля в реальном секторе.

Цифровой рубль выведенный на экран смартфона
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

— Для потребителя этот формат приобретет смысл только при условии, что он будет приниматься везде — от крупных торговых сетей до небольших магазинов и региональных предприятий. И если у федеральных ритейлеров достаточно ресурсов и IT-поддержки, чтобы внедрить новые кассовые сценарии, то для малого бизнеса переход может оказаться относительно обременительным, — считает Валерий Тумин.

Внедрение цифрового рубля может оказать значительное влияние на финансовый рынок, поскольку может поменять основные правила игры между его участниками, считает руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Фактически речь может идти о масштабном изменении каналов финансовых трансакций, ценообразовании финансовых продуктов и т.д. С учетом этого говорить о том, что участники системы полностью готовы к появлению этого инструмента, нельзя — адаптация может занять продолжительное время.

Минфин перенаправил запрос «Известий» в Банк России.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир