В Telegram резко выросло число краж аккаунтов. В I квартале 2025 года похитили 887 тыс. профилей пользователей. Мошенники используют фишинг и подделку интерфейса Telegram. Цель атак — получить номер, SMS-код и пароль от аккаунта. Опасные страницы маскируются под опросы, бонусы и каналы. Похищенные аккаунты рассылают вредоносные ссылки контактам жертвы. Через ложные приложения хакеры получают доступ к банковским данным, сообщает телеканал «Известия».

Мошенники используют нейросети для создания ложных сайтов и сообщений. Пользователи теряют доступ не только к личным, но и к рабочим чатам. Украденные аккаунты продаются на теневом рынке в среднем за 160 рублей.

В «Лаборатории Касперского» рост атак на 10% за год подтверждают. Эксперты призывают пользователей не переходить по сомнительным ссылкам. В Telegram советуют установить двухфакторную аутентификацию, получение уведомлений о сессиях и жесткие настройки приватности. Но, самое главное, антивирус и внимательность остаются ключевыми мерами против взломов аккаунтов.

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