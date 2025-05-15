Посвященные 100-летию «Зенита» карты появились в метро Петербурга
В метро Санкт-Петербурга в продаже появилась лимитированная серия карт «Подорожник», посвященная 100-летию ФК «Зенит». Такие карты можно приобрести с сегодняшнего дня, 15 мая.
Половина тиража оформлена в юбилейном стиле с памятным шевроном, остальные карты украшены изображением талисмана клуба, сине-бело-голубого льва, сообщает телеканал «78».
Коллекционные «Подорожники» продаются в кассах метро и в пунктах продажи проездных. Стоимость — 90 рублей. Всего выпущено 100 тыс. таких карт.
В начале апреля сообщалось, что барельеф Владимира Ленина после реставрации установили на станции метро «Удельная» в Санкт-Петербурге. Посвященный вождю объект смонтировали на его привычное место — торцевую стену станции. Реставрация «Удельной» близится к завершению. Станцию закрыли на ремонт в марте 2024 года.