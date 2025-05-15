В РФ ограничили переводы для клиентов из базы дропов ЦБ
В России ограничили переводы для клиентов из базы дропов ЦБ. Дроп — человек, чьей картой пользуются мошенники. Таким образом, злоумышленники переводят деньги через счета посторонних людей. Человек может не понимать, что участвует в противоправной схеме, сообщает телеканал «Известия».
Теперь дропы не смогут перевести более 100 тыс. рублей в месяц. Банк России борется с мошенничеством через спецбазу подозрительных счетов. В список попадают получатели средств в делах о хищениях и фишинге. Если карта использовалась аферистами, для переводов установят порог. Ограничения не касаются платежей в адрес компаний и маркетплейсов.
Мера снизит вербовку россиян в схемы обналички и краж. Но ограничения вводятся только после уже совершенного дроппинга. Эксперты считают, что лимит снизит риски, но не остановит мошенников. Банки ожидают роста нагрузки на отделы безопасности и поддержки.
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