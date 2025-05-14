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Диетолог рассказал о пользе и вреде хумуса

Диетолог Пристанский: хумус богат магнием и медью
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Burakova Irina
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Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал о пользе и вреде хумуса — популярной закуски. В состав этого блюда входят пюре из нута, турецкого гороха, оливковое масло, тахини, кунжутная паста, лимонный сок и специи.

В беседе с «Радио 1» в среду, 14 мая, Пристанский отметил, что хумус очень старое питательное блюдо, которое можно мешать с чем угодно. Он богат витамином А, отличается высоким содержанием магния и меди, что хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему.

Между тем, предупредил он, как и любая бобово-ореховая перемолотая смесь в хумус добавлены разнообразные масла и наполнители. Диетолог указал на то, что хумус очень калориен, и порядка 70% всей калорийности приходится на жиры. В этой связи важно грамотно вписывать эту закуску в свой рацион — на 100 г продукта ориентировочно 18−19 г жиров.

Часто хумус мешают с острыми соусами и маслами, даже с чем-то сладким. Заменить его можно, например, ореховыми помазками.

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В апреле диетолог Нурия Дианова заявила, что идеальным перекусом является банан и любой вид орехов, а также хумус с овощами, но в умеренном количестве, пишет RT.

До этого она заявила, что главным принципом в правильном питании является «принцип тарелки», причем он работает как дома, так и на работе. Медик пояснила, что такой вид питания помогает не переедать и не злоупотреблять белком и углеводами, сообщает 360.ru.

В феврале диетолог Алексей Кабанов посоветовал есть на завтрак белковые продукты. В белковом завтраке должны сочетаться как животные, так и растительные продукты, например, цельнозерновые каши (геркулесовая, гречневая), бобовые (фасоль, чечевица, горох), отмечает ИА Регнум.

В октябре прошлого года Нурия Дианова рассказала о пользе орехов. По словам гастроэнтеролога, орехи — это кладезь таблицы Менделеева, при этом важно соблюдать нормы употребления. Она отметила, что съедать 30 г орехов в день — многовато, потому что каждый орех имеет разный размер.

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