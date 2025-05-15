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Уровень локализации автомобилей в России составил 33%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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По итогам 2025 года средневзвешенный уровень фактической локализации выпущенных в России легковых автомобилей составил 32,8%. Об этом заявил директор центра анализа и прогнозирования отрасли ФГУП «НАМИ» Александр Горчаков в ходе прошедшей в Москве конференции IMAF, сообщает корреспондент «Известий».

Согласно принятой в 2022 году стратегии развития автомобильной промышленности, по итогам 2024 года уровень локализации должен был достигнуть 55%. Таким образом, реальная степень применения отечественных комплектующих, узлов, агрегатов и технологий при производстве отечественных машин оказалась почти в два раза ниже заявленной.

Кроме того, планировалось, что с 2025 года показатель локализации должен был вырасти до 60%, однако в реальности он пошел вниз. Как следует из презентации ФГУП «НАМИ» (имеется в распоряжении «Известий»), в январе текущего года этот уровень составил 31,3%, а в феврале слегка подрос — до 32,6%.

Стратегия предусматривает очередное увеличение уровня локализации отечественных легковых моделей с 2026 года до 65%. С учетом фактического положения дел во ФГУП «НАМИ» называют «высоким» риск не достигнуть целей, заявленных в программном документе.

Основная проблема в локализации машин связана с нехваткой автокомпонентов и комплектующих, выпущенных в нашей стране, считают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дьявол в деталях: отечественный автопром остается не вполне российским

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