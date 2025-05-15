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Молоко возвращается

Генеральный директор компании Health & Nutrition Якуб Закриев — о том, как Россия может задать тренд в глобальной молочной отрасли
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Еще несколько лет назад казалось, что молоко навсегда уступит место модным альтернативам. В Европе и США молочная продукция подвергалась критике со стороны экологов, диетологов и веганских активистов. Соевые, овсяные и миндальные напитки активно вытесняли традиционное молоко из кафе, магазинов и даже семейных холодильников. Однако сегодня маятник начинает двигаться в обратную сторону.

По данным Financial Times, в 2024 году в США впервые с 2009-го выросло потребление коровьего молока. На фоне усталости от ультрапереработанных продуктов, падения продаж растительных альтернатив и пересмотра отношения к жиру и белку потребитель вновь обращается к натуральным и проверенным временем продуктам. Это не просто восстановление интереса, а тренд на возвращение к основам, к тому, что действительно работает на укрепление здо­ровья человека.

Особенно интересно, что внимание западной аудитории сегодня обращается в том числе и к тем продуктам, которые в России никогда не выходили из моды. Так, британская газета Independent недавно посвятила серию материалов кефиру. Наш традиционный напиток вдруг стал модным суперфудом в Лондоне и Нью-Йорке. Ролики, на которых американцы рассказывают про крайне благотворное влияние кефира на здоровье человека, набирают миллионы просмотров в соцсетях. За рубежом его только открывают, но в России кефир всегда был и остается частью ежедневного рациона десятков миллионов человек. Мы никогда не воспринимали его как новомодный тренд — для нас это норма, которую теперь открывает для себя весь мир. Это подтверждает важную мысль: мы не догоняем Запад, а во многом идем впереди. Главное — осознавать ценность того, что уже есть, и развивать это с учетом роста осознанности потребителя, повышенного внимания к качеству продукции.

Важный нюанс: повышенное внимание к молочным продуктам сегодня имеет место не только в США. Азия — крупнейший молочный рынок в мире — никогда и не отказывалась от молока. По данным доклада World Dairy Situation 2024, Индия, Китай и Пакистан — лидеры по объему потребления. Причем спрос там продолжает расти, несмотря на высокую распространенность непереносимости лактозы. Это говорит о гибкости отрасли, которая научилась предлагать адаптированные решения: безлактозные продукты, ферментированные напитки, йогурты. Люди готовы пить молоко, если оно адаптировано под их потребности.

Именно поэтому компания Health & Nutrition активно инвестирует в научные исследования и нутрициологические инновации. Совместно с ведущими научными институтами мы адаптировали международные стандарты оценки пользы продуктов под российские реалии, внедрили систему Nutritional Guidelines, запустили внутреннюю платформу «НутриПрайд», анализируем фактическое питание россиян и на этой основе обогащаем линейки продуктов важными микроэлементами. Мы доказали, что кисломолочная продукция может быть значимым источником йода в рационе — жизненно важного элемента, дефицит которого был и остается проблемой для миллионов людей, осознают они это или нет.

Мы также первыми в России провели глубокий молекулярный анализ кефира. И в очередной раз подтвердили: это не просто абстрактно полезный продукт. Конкретные биоактивные вещества в его составе — пептиды, короткоцепочечные жирные кислоты, метаболиты — способны положительно влиять на давление, обмен веществ и здоровье кишечника. Эти данные были представлены на международном конгрессе Nutrition 2024 в Чикаго и вызвали живой интерес у западной аудитории.

И в этом отношении мы не одиноки: мы видим, как наши коллеги по отрасли активно вкладываются в R&D, предлагают потребителю новые, интересные и инновационные решения, чтобы удовлетворить спрос на молочку в самых разных ее проявлениях.

Пока западный мир переоткрывает молочную классику, мы можем задать вектор движения. Россия — не только потребитель, но и создатель молочных инноваций. Наша задача — сохранить научную и технологическую инициативу, масштабировать опыт, вкладываться в будущее.

Молоко — это не реликт прошлого, а основа современной пищевой культуры. И то, каким оно будет завтра, зависит от тех решений, которые мы принимаем сегодня.

Автор — генеральный директор компании Health & Nutrition

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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