Почти каждый опрошенный россиянин столкнулся с кибермошенничеством

Среди опрошенных россиян 97% столкнулись с кибермошенничеством за последний год. Об этом говорится в результатах исследования агентства «СберМаркетинг» и компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE, с которыми ознакомились «Известия» 15 мая.

Эксперты выяснили, что 24% пользователей используют один пароль, 60% используют разные пароли. Четверо из пяти россиян (79%) понимают, что использовать один пароль небезопасно. Для защиты своих учетных данных 39% опрошенных россиян настраивают двухфакторную идентификацию везде или почти везде, где это возможно. Вместе с тем 42% делают это только в критически важных сервисах. Однако каждый пятый (19%) не прибегает к такой опции, обходясь лишь паролем. При этом разные пароли для разных онлайн-сервисов используют только 60% респондентов.

Помимо одинаковых паролей, повышают риск взлома учетных данных и простые комбинации. Как уточнили аналитики, в 2024 году самым популярным оказался пароль 123456. Распространенные варианты: password и qwerty123.

Многофакторная аутентификация добавляет дополнительный уровень защиты, подчеркнули эксперты. Даже если пароль к аккаунту окажется в руках мошенников, доступ появится только после ввода второго фактора. Им могут служить код из приложения-аутентификатора, биометрический метод, код-подтверждение через стороннее приложение или СМС.

«Большинство понимает, что пользоваться одним и тем же паролем, тем более простым, небезопасно. Однако даже сложный пароль не спасет при взломе всей организации. И если полученный злоумышленниками пароль подойдет ко всем учетным записям человека, это чревато финансовыми потерями», — отметила заместитель генерального директора «СберМаркетинга» Татьяна Шульгина.

По ее мнению, необходим баланс ответственности. Пользователям важно выполнять тот набор действий, который нужен компаниям, чтобы обеспечить безопасность персональных данных. При этом компании должны продумать наиболее простой и надежный вариант защиты данных, который будет требовать минимума усилий от клиентов

По данным BI.ZONE Brand Protection, если у компании есть сайт с возможностью завести личный кабинет, то в 70% случаев злоумышленники создают фишинговый ресурс, чтобы обманом получить деньги пользователей.

По результатам опроса, самый популярный вид мошенничества — телефонное: четверо из пяти россиян (79%) за прошедшие 12 месяцев получили такие звонки. На втором месте по популярности — мошеннические рассылки в мессенджерах: 42% с ними сталкивались, а 25% рассказали, что пострадали они сами или их знакомые. Чуть меньше распространены мошеннические email-рассылки и веб-ресурсы — с ними за последний год взаимодействовали 35% и 21% соответственно.

«Полученные данные показывают, что уровень знаний и устойчивость населения к действиям мошенников пока низкие. Злоумышленники создают поддельные сайты, ведут коммуникацию от лица популярных брендов по электронной почте и в мессенджерах. Поэтому мы рекомендуем пользователям всегда сохранять внимательность», — добавил директор по продуктам и технологиям BI.ZONE Муслим Меджлумов.

Ранее, 20 января, сообщалось, что самым частым сценарием телефонного мошенничества в 2024 году стало предложение якобы продлить договор с оператором связи. Также часто аферисты обещали выдать или повысить выплачиваемые пособия, увеличить размер пенсии или пересчитать выплаты с учетом ранее упущенного стажа или данных. Это следует из данных компании «Яндекс».