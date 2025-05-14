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АФК «Система» поддержала Форум молодых ученых

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Фото: пресс-служба АФК "Система"
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С 21 по 23 мая в Томске при поддержке АФК «Система» пройдет Всероссийский форум молодых ученых и предпринимателей U-NOVUS, сообщили в пресс-службе корпорации. В этом году центральной темой форума станут технологическое лидерство и подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.

Комментируя тему форума, президент АФК «Система» Тагир Ситдеков рассказал, что в компании сложившуюся экономическую ситуацию считают временем возможностей. Он отметил, что корпорация «инвестировала в отрасли будущего еще до того, как это стало мейнстримом и все заговорили о технологическом суверенитете. Это, например, спутниковые и беспилотные технологии, микроэлектроника, корабли на электрической тяге и многое другое».

Ситдеков напомнил, что АФК «Система» и ее благотворительный фонд уже второй год подряд проводят совместный с РАН конкурс для молодых ученых, на который в 2024 году поступило почти 350 заявок от представителей более чем 75 научно-исследовательских и образовательных организаций из 45 регионов страны. В рамках форума корпорация организует бизнес-завтрак для молодых ученых с участием высокотехнологичных российских компаний, представители которых расскажут об инновациях и перспективных векторах технологического развития, таких как освоение космоса.

Как отметил глава АФК «Система», в этом году она масштабировала образовательное партнерство с МГТУ им. Н.Э. Баумана, запустив для студентов технических вузов России вечерние школы по микроэлектронике, аэродинамике и прочности в дополнение к совместной школе по водородной энергетике. В ходе форума состоится открытие студенческого пространства в Томском политехническом университете. В планах корпорации — новые совместные лаборатории, образовательные программы и партнерства с ведущими вузами и научными институтами.

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