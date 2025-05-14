Серийные поставки пулемета РПЛ-20 в ВС РФ могут начаться в 2025 году
Новейший российский пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм может начать серийно поступать в российскую армию в 2025 году. Об этом 14 мая сообщил главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.
«Сам пулемет только-только появился, и в этом году он в уже серийных объемах должен поступить в войска», — сообщил он ТАСС.
Аббревиатура РПЛ означает «ручной пулемет с ленточной подачей». Он весит 5,2–5,5 кг в зависимости от количества патронов, имеет компактные размеры и может вести автоматический огонь с темпом около 700 выстрелов в минуту.
Это оружие предназначено для поддержки штурмовых подразделений и стрельбы из неустойчивого положения — в ограниченном пространстве, гористой или лесистой местности.
Ранее, 21 февраля, Уржумцев сообщил, что в зоне СВО появились легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45 мм. При испытаниях в войсках пулемет получил хорошие отзывы.