Судный день: Урсулу фон дер Ляйен признали ответственной за сокрытие информации о вакцинации

Вокруг главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен разгорелся Pfizergate, скандал, связанный с ее секретной перепиской с гендиректором компании Pfizer по поводу вакцин от COVID-19. Суд Европейского союза посчитал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку препаратов в 2021-2023 годах. Хотя вступая во второй срок пребывания на посту, глава ЕК пообещала придерживаться принципа транспарентности, работать эффективно и честно. Подробности — в материале «Известий».

На стороне истца

«Суд признал доводы истца обоснованными. Еврокомиссия не может просто заявить, что у нее нет запрошенных документов, а должна предоставить достоверные объяснения, позволяющие общественности и суду понять, почему эти документы не могут быть найдены», — говорится в постановлении суда Европейского союза.

В решении также отмечается, что Еврокомиссия «не дала правдоподобного объяснения, оправдывающего отсутствие документов», а также не уточнила были ли удалены запрошенные текстовые сообщения, и если да — то намеренно или автоматически.

Помимо этого, суд ЕС напомнил, что по закону Евросоюз обязан предоставлять право на публичный доступ к документам, которые хранятся в его учреждениях.

В 2023 году газета The New York Times выдвинула обвинения против главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, посчитав, что она необоснованно отказала в публикации смс-сообщений, в которых она в 2021 году согласовала с главой компании Pfizer Альбертом Бурла положения контрактов с 2021 по 2023 год по закупкам вакцин для ЕС.

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Адвокаты истца уверены, что в этой переписке содержится информация, имеющая общественное значение. В Еврокомиссии в течение долгого времени предпочитали не комментировать эту тему, а потом сообщили, что «переписка была по ошибке уничтожена», поэтому не получится предать ее огласке.

Истец же смог «опровергнуть презумпцию несуществования и отсутствия запрошенных документов».

Решение суда Европейского суда не определяет степень ответственности главы Еврокомиссии. Также в отношении нее не предполагается ни уголовных, ни дисциплинарных мер. Однако это может стать причиной для выдвижения новых исков против фон дер Ляйен, а там могут быть более серьезные обвинения.

Не исключено, что юристы из Еврокомиссии оспорят это решение.

Личная переписка

Все началось с того, что гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла в 2021 году дал интервью изданию The New York Times, в котором упомянул об смс-переписке с Урсулой фон дер Ляйен, отметив, что им удалось «установить глубокое доверие», которое впоследствии привело к успешным переговорам по крупной сделке по вакцинам.

Через месяц после этого Брюссель подписал соглашение о покупке до 1,8 млрд доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19. Сумма сделки, которая стала крупнейшей из всех, заключенных Евросоюзом в области здравоохранения, так и осталась неизвестной. В СМИ в разное время сообщались цифры от €20 млрд до €71 млрд.

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При этом контракт начали согласовывать еще до завершения клинических испытаний вакцины.

После публикации интервью Урсулу фон дер Ляйен заподозрили в сговоре с Альбертом Бурлой. Сама она лишь усугубила ситуацию, отказавшись подтверждать факт переписки с гендиректором Pfizer.

Впоследствии в Брюсселе все же признали, что стороны обменивались смс-сообщениями, но отказались обнародовать переписку, продолжая утверждать, что в текстовых посланиях не сообщалось о заключении контракта.

Потом выяснилось, что Урсула фон дер Ляйен погорячилась с объемами доз вакцины и как минимум 215 млн доз препарата от коронавируса стоимостью €4 млрд пришлось выбросить.

Репутационный удар

Это уже не первое судебное разбирательство против Урсулы фон дер Ляйен. В начале этого года суд Льежа при активной поддержке прокуратуры Евросоюза — агентства ЕС, напрямую подчиненного Еврокомиссии, — закрыл судебное разбирательство против главы ЕК по иску бельгийского активиста Фредерика Бальдана, которого поддержали около тысячи общественных организаций и физических лиц.

Большинство из них — граждане ЕС, которые пострадали от вакцин от COVID-19, не прошедших клинические испытания, а также родные погибших в результате побочного действия прививок против вируса. Они обвиняли Урсулу фон дер Ляйен в коррупции и превышении служебных полномочий. Однако суд посчитал, что у главы ЕК иммунитет от подобных судебных разбирательств.

Помимо этого, фон дер Ляйен не раз критиковали за авторитарный стиль управления, а также за отступление от обязательств по защите окружающей среды.

Нынешняя ситуация может обернуться серьезным репутационным ударом лично для главы Еврокомиссии.

Профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» отмечает, что ситуация с ковидной политикой действительно будет резонировать еще долгое время.

— Во время ковида не было жесткой отчетности. Мы видели, как происходили конфликты между разными странами, как государства друг у друга забирали направляемый товар, гуманитарную помощь, и оценивали друг друга очень негативно. В этой мутной воде очень многие крупные корпорации зарабатывали деньги, подписывали контракты. И, конечно, те чиновники, которые имели возможность проводить независимую политику, принимать самостоятельные решения в том, с кем подписывать контракты, серьезнейшим образом обогатились, — считает эксперт.

Специалист полагает, что этот вопрос сейчас будет выноситься на повестку разными участниками политического процесса в ЕС. Однако возможности получить информацию по этим вопросам серьезно ограничены. — констатирует аналитик. — Нужно проводить полноценное расследование с точки зрения того, что делала непосредственно сама Урсула фон дер Ляйен как председатель Еврокомиссии.

Между тем, Еремина подчеркнула, что в качестве главы ЕК Урсула фон дер Ляйен принимала очень серьезные решения.

— Европейская комиссия — мощный институт власти. При этом председатели чувствуют, видимо, определенную безответственность, так как их предшественники тоже себя вели так же. За ними не осуществляется какой-то особо жесткий контроль, — резюмировала политолог.

Фото: Global Look Press/christophe vandercam

Издание Politico считает решение по делу Pfizergate будет иметь огромные последствия.

«Оно несомненно омрачит второй пятилетний срок председательства фон дер Ляйен в ЕС, который начался совсем недавно — 1 декабря. Она изо всех сил пытается сохранить значимость Еврокомиссии в условиях усиления националистической риторики внутри Евросоюза, однако ее уже начали критиковать за склонность к централизации власти и за отказ от своих экологических обязательств», — говорится в публикации.