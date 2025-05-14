Не сдаваться, а действовать

Результаты рассмотрения заявок наших фигуристов и конькобежцев на участие в отборе к зимней Олимпиаде-2026, обнародованные во вторник, оказались ужасающими. Международный союз конькобежцев (ISU) по политическим причинам отказал в нейтральном статусе большой группе сильных спортсменов из России.

В итоге в Милане точно не выступят представители спортивных пар и танцоров на льду, также не допущены звездные конькобежцы Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Виктор Муштаков, Сергей Трофимов... Да, частичный допуск — лучше, чем его полное отсутствие. Но когда в декабре прошлого года ISU пошел на смягчение антироссийских санкций, процесс возвращения виделся более справедливым.

Официальной информации по причинам отказов и спискам пострадавших нет, но в фигурном катании давно ходили разговоры о возможных проблемах у парников Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также у танцоров Александры Степановой и Ивана Букина. Сейчас опасения, к сожалению, подтвердились.

Что делать сейчас четырем фигуристам, которым не одобрил нейтральный статус ISU? Сразу скажу — описанное ниже скорее фантастический сюжет, как раз из области фильмов Марка Захарова. Но, как говорится, будьте реалистами, требуйте невозможного. В критической ситуации надо уметь убить в себе старое мышление и посмотреть на ситуацию по-новому.

Что мы имеем? Вариант первый — «у меня лапки», и ползти куда-нибудь готовиться к внутреннему сезону-2025/26. Который все эти фигуристы сто раз видели, выигрывали, и вообще он осточертел.

Вариант второй — осмотреться и подумать, что можно сделать. Самому. Не оглядываясь на мнение тренера, федерацию, фанатов и депутатов. Нейтральный статус — это ведь как раз про то самое. Когда ты один на один с большой проблемой и бюрократической организацией. И понятно, что против Левиафана шансов мало. Но их всё равно больше, чем если не попробовать. Можно почитать историю гребчихи Олеси Ромасенко, которая сама через МОК выбила поездку на Олимпиаду, когда федерация сказала успокоиться и не баламутить воду. А потом еще и устами президента оскорбляла спортсменку.

В российском фигурном катании сложно представить ситуацию, как в легкой атлетике, где Сергей Шубенков по сути сам нашел ресурсы на юристов, сам собрал справки и удачно оспорил дисквалификацию за допинг, отбившись от обвинений и доказав невиновность. Большинство российских спортсменов — ведомые люди, за которых решают взрослые дяденьки из федерации или тренерского штаба, и фигурное катание — не исключение. Я никогда не был спортсменом, мне сложно судить — да и зону комфорта тоже люблю. Но приходит время, когда из нее нужно выходить.

И именно эти четыре человека, ставшие жертвами вердикта ISU, прекрасно подходят для этой роли.

Александр Галлямов уже самостоятельно ведет соцсети, перешел в медиафутбол, нашел агента — и точно не беден. Его партнерша Анастасия Мишина, может, и не так громко заявляет о себе, но тоже с характером. У Александры Степановой вообще новая веха — ребенок, семейная жизнь и вероятное скорое завершение карьеры (придумать обоснование для ее продолжения на этапах Кубка России, кроме денег, сложно). Иван Букин и вовсе самый возрастной фигурист нашей сборной. Он вместе с Александрой пропустил Олимпиаду-2018 по загадочным обстоятельствам (якобы что-то с антидопингом), в 2022-м у них снова были проблемы — из-за ковида приезд в Пекин оказался скомканным. Разве это не повод побороться наконец за нормальную реализацию мечты?

Хотя в ФФККР уже не надеются на положительный исход.

«Мы долго и упорно пытались выяснить причину, но причины непонятны. И в ISU не обязаны нам это объяснять, как следует из релиза, опубликованного перед Новым годом. Помимо всего прочего, 13 мая было сказано, что апелляция невозможна», — передает слова главы федерации Антона Сихарулидзе Telegram-канал ФФККР.

Иные чиновники и вовсе призывают к бойкоту Олимпиады остальных фигуристов — тех, кого допустили.

А теперь подумаем, что реально можно сделать? Во-первых, посмотреть внимательно в коммюнике ISU, выпущенное перед Новым годом, и увидеть, что опротестовать решение можно — в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Надеюсь, реальные дальнейшие действия — это именно апелляция. Во-вторых, поднимать всех на уши и просить о помощи. А фанатам — создавать общественное давление. Пусть электронная почта ISU будет завалена письмами, а соцсети — хештегами. Это точно впечатлит.

В-третьих, даже если фигуристов не поддержит федерация или тренеры — разве это не то самое время, чтобы объединиться двум парам и создать красивую историю? В крайнем случае — объявить краудфандинг. Адвокат и услуги самого CAS могут стоить несколько миллионов рублей. Сумма внушительная, но, учитывая активность аудитории в фигурном катании и то, какие подарки иногда заказывают любимцам, уверен, необходимая сумма была бы собрана за считаные часы. Контакты юристов, готовых взяться за дело, в распоряжении нашего издания есть.

Конечно, адвокаты прочитают все критерии ISU внимательнее, чем я. Но даже на уровне здравого смысла понятно — поход на послание Федеральному собранию или встреча в Кремле не тянут на нарушение принципов нейтральности. Возможно, некое публичное критическое выступление — да хотя бы пост в соцсетях, грамотно написанный, тут тоже не помешает. Ах да, тем более никак нельзя предъявить Галлямову за посты в адрес Томаса Баха — это вообще формально отношения к делу не имеет.

Но главное — юридическая подготовка. Вот и экс-глава РУСАДА и спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что апеллировать надо и перспективы есть — и даже приводит пример успешного пересмотра кейса одного из паралимпийцев.

— Апелляция — единственная возможность попытаться изменить решение, — отмечает Анна Анцелиович. — Тем более что в CAS рассматривают дело арбитры, одного из них ты можешь выбрать, таким образом, повлиять на решение. Апеллировать надо всегда. Есть ли перспективы? Да, они есть, так как были установлены критерии, если пары соответствовали им, то организация обязана соблюдать те правила, которые сама приняла. Этот общепризнанный принцип. Так что в CAS пойти можно. Со стороны ISU наверняка будет противодействие, тем более что сроки сжатые. Но уложиться в них можно. Примеры положительных кейсов по вопросу борьбы за статус тоже есть. Например, было предварительное решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не выдавать нейтральный статус российскому спортсмену, нас привлекал он перед Играми в Париже. Мы писали объяснение, что были неверно применены к нему критерии — и МПК вернул ему статус, и он поехал в Париж. Его ошибочно причислили к «Динамо» — мы объясняли, что он никогда за этот клуб не выступал. Побороться можно — это тяжело, но бороться надо всегда.

Короче говоря, не молчите и боритесь, ребята. Если не получится — по крайней мере, как в «Пролетая над гнездом кукушки», вы хотя бы попытались. В «Убить Дракона» злодей тоже в итоге восстал из пепла. Но даже если три башки отрубить не получится, хотя бы для истории и чистоты перед детьми будет полезно получить из Лозанны официальный вердикт CAS.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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