Член АдГ указала на риск утраты промышленной базы ФРГ без изменения курса политики
Германия может столкнуться с серьезными потерями в своей промышленной базе в ближайшие 5–10 лет, если текущий курс не изменится радикально. Об этом 14 мая заявила «Известиям» член партии «Альтернатива для Германии» Елена Фритц.
По ее словам, забастовки на заводах Ford и уход компании Mercedes не следует рассматривать как временные трудности, это лишь симптомы более глубокого процесса эрозии, угрожающего целым индустриальным цепочкам.
«Если курс не изменится радикально, Германия в ближайшие 5–10 лет потеряет значительную часть своей промышленной базы, особенно в энергоемких отраслях», — сказала Фритц.
Она подчеркнула, что такие изменения могут привести к колоссальным социальным и геополитическим последствиям, — росту безработицы в ключевых регионах, падению конкурентоспособности на глобальном уровне и снижению внешнеполитического значения страны.
В этот же день представитель IG Metall Давид Людтке сообщил агентству DPA, что сотрудники автомобильного завода Ford в Кельне начали забастовку против планов жесткой экономии руководства. На воротах висели плакаты с призывом выйти на демонстрацию.