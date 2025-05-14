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В РФ проверят еще одного производителя грузовиков из КНР

В Sinotruk пришли контролеры из Росстандарта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Центральное межрегиональное территориальное управление (ЦМТУ) Росстанадарта начало внеплановую выездную проверку ООО «Синотрак РУС» — российской дочерней компании китайского производителя грузовиков Sinotruk. Это следует из копии приказа ведомства, которое имеется в распоряжении «Известий».

Как следует из документа, выездная проверка производится в рамках исполнения поручения первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Она касается деятельности компании, связанной с выпуском в обращение колесных транспортные средств до начала их эксплуатации.

«Выездная проверка проводится в рамка федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных техническими регламентами в отношении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных средств (шасси), находящихся в обращении», — указано в приказе ЦМТУ Росстандарта.

Проверка с привлечением 18 экспертов ФГУП «НАМИ» проходит с 13 по 26 мая и включает в себя помимо осмотра, истребования и изучения документов также отбор образцов, инструментальные обследования, проведение испытаний и экспертиз.

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Ранее, 10 февраля, стало известно, что после проведения похожей проверки Росстандарт отозвал одобрение типа транспортного средства на китайский грузовики Shacman SX3258.

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