В РФ проверят еще одного производителя грузовиков из КНР
Центральное межрегиональное территориальное управление (ЦМТУ) Росстанадарта начало внеплановую выездную проверку ООО «Синотрак РУС» — российской дочерней компании китайского производителя грузовиков Sinotruk. Это следует из копии приказа ведомства, которое имеется в распоряжении «Известий».
Как следует из документа, выездная проверка производится в рамках исполнения поручения первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Она касается деятельности компании, связанной с выпуском в обращение колесных транспортные средств до начала их эксплуатации.
«Выездная проверка проводится в рамка федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных техническими регламентами в отношении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных средств (шасси), находящихся в обращении», — указано в приказе ЦМТУ Росстандарта.
Проверка с привлечением 18 экспертов ФГУП «НАМИ» проходит с 13 по 26 мая и включает в себя помимо осмотра, истребования и изучения документов также отбор образцов, инструментальные обследования, проведение испытаний и экспертиз.
Ранее, 10 февраля, стало известно, что после проведения похожей проверки Росстандарт отозвал одобрение типа транспортного средства на китайский грузовики Shacman SX3258.