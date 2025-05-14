В РЦБС прокомментировали проведение обучения для силовых ведомств Белоруссии

Республиканский центр беспилотных систем (РЦБС) имени Героя России Владимира Жоги — проект в области боевой подготовки, созданный на базе отдельного разведывательного батальона «Спарта» в Донецкой Народной Республике (ДНР). В апреле инструкторы РЦБС проводили курс для специальных подразделений силовых ведомств Белоруссии. «Известия» поговорили с руководителем направления специальной подготовки FPV-пилотов с позывным Логопед.

«Обстановка на линии фронта — как тактическая, так и техническая — меняется если не ежеминутно, то ежедневно. Поэтому если не адаптироваться, то разрыв становится колоссальным. Но подразделения, которые находятся в Республике Беларусь, стараются соответствовать свежим тенденциям ведения боевых действий. Ее силовые структуры к этому вопросу относятся достаточно щепетильно. Недаром они пригласили инструкторов РЦБС», — прокомментировал Логопед.

Он объяснил, что РЦБС по приглашению из Республики Беларусь направил инструкторов по тактической медицине, техническим средствам разведки, подготовке операторов и техников FPV и по пулеметной подготовке. В ходе обучения был передан опыт, полученный инструкторами центра в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Поездка была продуктивная, я думаю, для обеих сторон. Мы еще раз почувствовали поддержку братского народа. В свою очередь, принимающая сторона значительно улучшила свои знания в сфере применения беспилотников в условиях боевых действий», — сообщил Логопед.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Обстановка на линии фронта меняется ежедневно»