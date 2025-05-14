Началось серийное производство мини-версии беспилотника «Герань»

В России начато серийное производство уменьшенной версии беспилотников «Герань», массово применяемых в ходе специальной военной операции (СВО). Это небольшой дрон «Тювик», который внешне похож на известный дрон-камикадзе дальнего радиуса действия.

Новые аппараты предназначены для боевой работы непосредственно на передовой — их практически невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Внешне аппарат повторяет в уменьшенном масштабе обводы беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальнего действия «Герань» — они сделаны по одной и той же аэродинамической схеме «летающее крыло». За это сходство машину и прозвали мини-«Геранью».

Новый БПЛА уже прошел боевое крещение в зоне СВО и теперь началось его серийное производство, рассказали «Известиям» разработчики аппарата из конструкторского бюро «Стратим».

«Это легкое ударное крыло предназначено для поражения бронированной техники», — сообщил основатель конструкторского бюро с позывным Оби-Ван.

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Вам букет: запущено производство мини-версии легендарных «Гераней»