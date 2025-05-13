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На 90-м году жизни умер экс-президент Уругвая Хосе Мухика

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Фото: TASS/Matilde Campodonico
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Президент Уругвая Яманду Орси во вторник, 13 мая, сообщил, что на 90-м году жизни умер страдавший от рака экс-лидер страны Хосе Мухика.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего коллеги Мухики. Президент, активист, лидер и руководитель. Нам будет тебя очень не хватать, дорогой старик», — написал он на своей странице в Х (бывш. Twitter).

Орси поблагодарил погибшего за все его свершения и за глубокую любовь к народу Уругвая.

В 2024 году у 89-летнего Мухика обнаружили рак пищевода, течение болезни осложняло наличие иммунного заболевания. В январе этого года Мухика попрощался с соотечественниками и принял решение не продолжать лечение от рака. Он попросил об уединении и покое.

«И воин имеет право на отдых», — заявил экс-президент.

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика занимал пост с 2010 по 2015 год.

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