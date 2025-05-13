В Некрасовке появится современный промтехнопарк
В рамках реализации масштабного инвестпроекта в Некрасовке построят современный промтехнопарк. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов во вторник, 13 мая.
Площадь объекта составит свыше 5,3 тыс. кв. м, уточняет RT. Там смогут разместиться предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности, которые обеспечивают высокий уровень энергоэффективности и экологичности производства, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Участок имеет хорошую логистику, которая позволит предпринимателю выстроить оптимальные маршруты доставки материалов при строительстве. В непосредственной близости находятся Казанское направление Московской железной дороги, недалеко — Северо-Восточная хорда и Новорязанское шоссе.
Благодаря МаИП в столице продолжается развитие городской инфраструктуры и размещение дополнительных рабочих мест. В результате поддерживается высокая динамика деловой активности, сообщает сайт kp.ru.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2016 года в рамках МаИП инвесторам передали свыше 1,1 тыс. га земли, сообщает «Москва 24».