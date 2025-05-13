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США внесли Кубу в список недостаточно сотрудничающих по терроризму стран

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Фото: Global Look Press/Robin Hausmann
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США запретили экспорт оборонной продукции на Кубу, ссылаясь на недостаточное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом 13 мая сообщили на сайте Госдепартамента США.

Как отметили в ведомстве, в мае 2024 года Куба была исключена из списка стран, «не в полной мере сотрудничающих» с Вашингтоном по вопросам противодействия терроризму. Однако спустя год ей вновь присвоили этот статус. Согласно закону о контроле за экспортом вооружений, сертификация как NFCC влечет за собой автоматический запрет на продажу и лицензирование экспорта оборонных товаров и услуг.

«Такая сертификация влечет за собой запрет на продажу или выдачу лицензий на экспорт оборонных изделий и услуг на Кубу», — заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс.

В Госдепартаменте подчеркнули, что в 2024 году кубинские власти отказывались обсуждать экстрадицию как минимум 11 американцев, скрывающихся на острове, включая обвиняемых в терроризме. Это, по мнению США, сделало совместную борьбу с угрозами безопасности невозможной.

Помимо Кубы, госсекретарь Марко Рубио также повторно сертифицировал КНДР, Иран, Сирию и Венесуэлу в качестве стран, имеющих статус NFCC.

Шаг вперед, два назад: Байден исключит Кубу из списка стран — спонсоров терроризма
После инаугурации Дональда Трампа 20 января это решение может быть отменено

Группа членов Европарламента (ЕП) от нескольких стран 25 февраля возмутилась ситуацией с дошедшим до финансовой блокады давлением, организованным Соединенными Штатами против Кубы. Евродепутаты отмечают, что введенная против Кубы блокада оказала существенное воздействие на экономику страны, что привело к серьезным последствиям для условий жизни ее населения.

Ранее, 21 января, президент США Дональд Трамп вернул Кубу в список стран — спонсоров терроризма. Исключение из этого списка при бывшем президенте страны Джо Байдене было частью сделки, в рамках которой Куба должна была выпустить 553 политических заключенных. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) назвал решение Трампа вернуть Гавану в перечень пренебрежением к правде.

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