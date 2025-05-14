Собрать марку: РФ и Белоруссия разрабатывают бренд «товар Союзного государства»

РФ и Белоруссия работают над созданием бренда «товар Союзного государства». На сегодняшний день уже определены подходы и критерии, согласно которым Москва и Минск будут причислять ту или иную продукцию к этой марке, заявил «Известиям» замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач. По его словам, промежуточные итоги этой работы должны быть представлены на следующих межправительственных консультациях РФ и Белоруссии. Товарами Союзного государства могут стать бытовая техника, продукция автомобилестроения, военная техника, продукты питания, подтвердили «Известиям» в парламентах РФ и Белоруссии. Депутаты подчеркивают, что создание совместного продукта — новый этап интеграции.

РФ и Белоруссия создают «товар Союзного государства»

Москва и Минск усиливают торгово-экономическую интеграцию. Одним из элементов практической кооперации двух стран может стать создание бренда «товар Союзного государства». В российском правительстве сообщают, что активно взаимодействуют с белорусской стороной над его разработкой.

— Мы с белорусскими коллегами прорабатываем вопрос позиционирования товара Союзного государства как бренда. На сегодняшний день уже определены подходы и критерии причисления производимой продукции к «товару Союзного государства». Предварительные итоги этой работы планируем представить на очередном заседании Группы высокого уровня, которую возглавляют вице-премьер России Алексей Оверчук и глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой, — заявил «Известиям» замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.

По его словам, в случае если члены Группы высокого уровня одобрят предложения РФ, стороны смогут приступить к их поэтапной реализации.

— В первую очередь необходимо будет решить все организационные и протокольные вопросы для подготовки законодательной базы. Для начала запустим инициативу в рамках пилотного проекта по нескольким товарным позициям, — рассказал Дмитрий Вольвач.

Россия и Белоруссия рассчитывают, что создание общей системы присвоения статуса товара Союзного государства повысит узнаваемость российских и белорусских брендов, причем не только на отечественных рынках, но и за рубежом. Это должно позволить продемонстрировать достижения и успехи промышленной кооперации Союзного государства и совместных разработок на внешнем рынке.

Стоит отметить, что фактически товары Союзного государства стали появляться еще с января прошлого года — после того, как РФ и Белоруссия подписали декрет Высшего Госсовета № 3 о единой промышленной политике. Нововведения привели к уравниванию промышленной продукции, произведенной в двух странах. Сейчас РФ и Белоруссия продолжают работу по обеспечению взаимного доступа к государственным инструментам финансовой поддержки.

— В прошлом году мы обеспечили участие белорусских предприятий в российском проекте по приобретению автобусов. В этом году утвердили список на взаимное участие в 10 программах, шесть из них — российские и четыре — белорусские. Это нацпроекты технологического лидерства в различных сферах, госпрограммы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, охране окружающей среды и другие. С белорусской стороны в перечень вошли программы поддержки малого и среднего предпринимательства, лесного хозяйства и инноваций, — сообщил Дмитрий Вольвач.

Он добавил, что сейчас стороны работают над проектом по созданию единого пространства доверия в сфере единого документооборота в сегменте B2B («бизнес для бизнеса») и G2G («государство – государство»).

Какая продукция может стать «товаром Союзного государства»

Создание «товара Союзного государства» — часть общей работы по наращиванию кооперационных связей и взаимной торговли между РФ и Белоруссией. Так, по итогам прошлого года страны достигли очередного рекорда — 4,6 трлн российских рублей. Доля России в общей торговле Белоруссии приближается к 65–70%. Белоруссия, в свою очередь, входит в пятерку ключевых торговых партнеров России.

Зампредседателя постоянной комиссии палаты представителей по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич уверен, что создание совместного продукта — новый этап интеграции. По его словам, это увеличит конкурентоспособность обеих стран в современном меняющемся мире.

— СВО и санкции показали, что нам ни в коем случае нельзя верить больше Западу и мы в состоянии производить практически всё, что только есть в мире, в отличие от той же Европы, — заявил он «Известиям».

По его словам, у России есть и ресурсы, и технологии, тогда как у европейских стран есть технологии, но нет ресурсов. Поэтому совместное сотрудничество двух стран поможет укрепить экономический суверенитет Союзного государства.

Среди товаров, которые в будущем могут продаваться под брендом «товар Союзного государства», Олег Гайдукевич назвал продукты питания, электронику, продукцию машиностроения (в особенности тракторы) и военную технику. Его российский коллега, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с «Известиями» добавил к этому списку бытовую технику, например телевизоры, холодильники. Из продуктов он, в частности, выделил молочную продукцию.

— Здесь работы непочатый край, особенно если учитывать импортозамещение. Что касается качества, белорусы себя зарекомендовали хорошо в этих областях. И даже без поддержки и кооперации с Россий они поставляют эту продукцию во многие страны мира. Если мы сделаем эту продукцию дешевле за счет нашей нефти и газа, то нам сам Бог велел вырваться здесь вперед, — отметил Леонид Калашников.

В последние годы число совместных российско-белорусских предприятий выросло. Например, российско-белорусский центр «БИОМАШ» занимается разработкой и производством высокотехнологичного медицинского оборудования, а совместное предприятие «Росбел Авто» собирает грузовые автомобили и автобусы под брендами «МАЗ» и «КамАЗ».

12 мая госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев посетил Минский автомобильный завод (МАЗ), назвав технику МАЗ «образцовым товаром Союзного государства».

— Мы видим яркий и очень хороший пример высокотехнологической продукции, которая практически полностью создана в России и Беларуси. Выпускается в Беларуси, в Беларуси собирается, но при этом используются российские конструкционные материалы, российские комплектующие, российский двигатель, — сказал он.

При этом совместное производство продолжает расширяться. 13 мая в посольстве Белоруссии сообщили о запуске совместного производства скоростных электропоездов в Барановичах для магистралей Союзного государства.