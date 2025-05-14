К вечному миру

Хочется верить в то, что реальный, основательный и эффективный переговорный процесс между Россией и Украиной будет возобновлен 15 мая. Владимир Путин ранее отметил: «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии». Ведь реализовать такое перемирие непросто. То есть Россия вначале хочет сесть за стол переговоров, а уже в процессе диалога договориться о перемирии и конкретных деталях.

Если стороны действительно заинтересованы в режиме прекращения огня и конструктивных переговорах, то они сперва должны договориться об их ключевых параметрах. Во-первых, важно уточнить, кто будет заниматься мониторингом. Если сами стороны конфликта, то есть большая вероятность, что Россия и Украина начнут обвинять друг друга в нарушении договоренностей. Во-вторых, надо понять, каков алгоритм действий сторон в зоне боевых действий. Если алгоритма нет, то любой выстрел сразу приведет к нарушению режима прекращения огня и дальнейшей эскалации. Также надо уточнить, какие последствия ожидают сторону, нарушившую перемирие. Здесь надо понять, что может грозить Украине или же санкции будут вводиться только против Москвы. На этом фоне инициатива по 30-дневному перемирию может восприниматься как провокация или даже как глупость.

Россия же помнит опыт имплементации «Минских соглашений». Уместно вспомнить 2015–2016 годы, когда представители Украины внезапно решили изменить позицию по выполнению договоренностей, начав ставить главным условием продвижения по политическому треку ситуацию с безопасностью. Причем парадокс заключался в том, что украинский парламент еще в 2014 году проголосовал за закон об особом статусе Донбасса. Тем не менее украинские власти полностью заблокировали политическую составляющую «Минских соглашений», приступили к перевооружению.

Остается неясным, сможет ли украинская власть пойти на реальные уступки для устранения первопричин кризиса, о которых не раз говорила Россия. Конечно, еще весной 2022 года Киев парафировал соглашение, предусматривавшее нейтральный статус Украины и ограничения вооруженных сил. Однако после того, как западные страны пообещали ей военную помощь «столько, сколько потребуется», она тут же отказалась от достигнутых договоренностей и попыталась добиться победы на поле. Сейчас, когда США поставили под вопрос неограниченную поддержку, военные возможности Украины снизились. Однако отправку оружия продолжает Европа, что подпитывает готовность Киева сорвать мирный процесс.

Кроме того, нельзя забывать, что украинская власть никогда публично не отказывалась ни от перспектив возвращения к границам 1991 года, ни от стремления вступить в ЕС и НАТО (курс на полноправное членство в двух блоках закреплен на уровне Конституции страны). Также трудно себе представить, что нынешняя украинская верхушка пойдет на восстановление прав русского языка, признает экстремистскими нацбаты и националистические организации, а также предаст суду военных преступников и террористов. И это во многом благодаря тому, что на Западе по-прежнему действует «партия войны», препятствующая мирному урегулированию.

Попытка навязать России временное перемирие с целью перевооружить ВСУ и обеспечить Киеву более выгодные переговорные позиции вряд ли увенчается успехом. За более чем 10 лет РФ успешно приспособилась к санкциям, при этом Москва уверенно сохраняет стратегическую инициативу по всей линии соприкосновения. На Западе, напротив, наблюдается усталость от украинского конфликта, о чем свидетельствует усиление групп, выступающих за восстановление диалога и торговых отношений с Россией. Украина же сталкивается с серьезными демографическими проблемами, ее ресурсная и промышленная база гораздо слабее, чем у РФ, и Киев, очевидно, не в силах вести с Москвой вооруженную борьбу годами и десятилетиями.

Выход на переговорный процесс с Россией и заключение долгосрочного мира — по сути, единственный вариант, который сможет обеспечить Украине выживание как государству. Гарантией безопасности страны могут стать только нормальные отношения с РФ — ядерной державой с богатейшими природными и человеческими ресурсами. Смогут ли в Киеве осознать тупиковость бесконечной войны с Москвой, покажут ближайшие дни.

Автор — эксперт Финансового университета при правительстве РФ

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