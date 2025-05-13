Карта спецоперации на Украине 13 мая
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 мая можно в материале «Известий»
Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.
«Противник потерял более 290 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — отметило Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 944 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 310 танков и других боевых бронированных машин, 1562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 791 орудие полевой артиллерии и минометов, 35 394 единицы специальной военной автомобильной техники.
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