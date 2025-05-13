Трамп отправился в турне по странам Персидского залива. Что пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп отправился в четырехдневное турне, в ходе которого он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Ожидается, что турне будет посвящено только заключению экономических сделок и не поднимет вопросы безопасности на Ближнем Востоке. Помимо этого в Катаре Трамп получит в подарок роскошный самолет, на котором сможет совершать служебные поездки. Что пишут СМИ о первой крупной зарубежной поездке главы Белого дома — в дайджесте «Известий».
The New York Times: Трамп начал турне по странам Персидского залива
Президент США Дональд Трамп прибыл утром 13 мая в Саудовскую Аравию. Это его первая остановка в четырехдневном туре по странам Персидского залива, первой крупной зарубежной поездке за время второго срока. Трампа в аэропорту встретил наследный принц Мухаммед бин Салман вместе с почетным караулом.
Трамп сосредоточится на подписании деловых соглашений с тремя странами — с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Он сказал советникам, что хочет заключить сделки на сумму более $1 трлн. Ожидается, что они будут включать инвестиции в компании искусственного интеллекта и производство энергии, а также многомиллиардные закупки оружия у американских производителей.
Reuters: визит Трампа будет сугубо экономическим
Во время четырехдневной поездки по Ближнему Востоку Трамп уделит больше внимания экономическим сделкам, чем кризисам в области безопасности. В сопровождении влиятельных бизнес-лидеров, включая Илона Маска, он сначала посетит Саудовско-американский инвестиционный форум в Эр-Рияде, затем Катар и ОАЭ, но при этом не будет заезжать в Израиль. Это решение вызвало дискуссии о том, какое же место Тель-Авив занимает среди приоритетов Вашингтона.
Источники сообщили, что США и Саудовская Аравия не будут касаться темы нормализации отношений между Эр-Риядом и Израилем, хотя это и является самой долгосрочной геополитической целью Трампа в регионе. Несогласие израильского премьера Биньямина Нетаньяху с постоянным прекращением войны в секторе Газа или созданием палестинского государства делает маловероятным прогресс на аналогичных переговорах с Эр-Риядом. Вторая и третья остановки в Катаре и ОАЭ также будут посвящены экономическим вопросам.
Bloomberg: лидер Саудовской Аравии хочет компенсировать потери от нефти
С падением цен на нефть финансовая динамика Саудовской Аравии изменилась, и она стала срочно нуждаться в деньгах. Для этого наследному принцу нужно наладить отношения с Трампом и подкрепить это десятком сделок, охватывающих разнообразные сферы. Конечная цель заключается в улучшении имиджа страны, привлечении инвесторов и преодолении финансовых трудностей в преобразовании экономики Саудовской Аравии.
Сделки с Трампом могут иметь значение для дальнейшего развития Саудовской Аравии. Кроме того, наследный принц заявил Трампу, что готов помочь ему в реализации его миротворческих амбиций. Помимо Украины и Газы сюда также входят другие проблемные точки Ближнего Востока, такие как Ливан, Сирия и Йемен. Саудовский лидер также хочет увести Трампа от израильских планов нанести удар по Ирану.
CNN: США продадут ОАЭ вооружения на $1,4 млрд
США объявили о продаже оружия на сумму более $1,4 млрд Объединенным Арабским Эмиратам за несколько дней до визита Трампа в страну. По словам Госдепартамента, сделка включает вертолеты Chinook, запчасти и поддержку для истребителей F-16. ОАЭ станут последней остановкой во время турне Трампа. Эмираты обязались вложить $1,4 трлн в американские инвестиции в течение 10 лет.
В день, когда было объявлено о продаже вертолетов, сенатор Крис Мерфи заявил, что попытается заблокировать сделку из-за вложений в размере $2 млрд, которые совершила поддерживаемая Абу-Даби инвестиционная компания в криптовалютное предприятие Трампа.
NBC News: Трамп примет в подарок от Катара люксовый самолет
Королевская семья Катара хочет подарить Трампу роскошный самолет, а Трамп готов отказаться от старого борта Air Force One, несмотря на продвигаемую им политику «Америка превыше всего». Президент похвалил Катар за то, что он назвал щедрым и желанным предложением, и сказал, что самолет когда-нибудь станет экспонатом в его президентской библиотеке, добавив, что не будет использовать его в качестве частного лица.
Ранее Трамп выражал разочарование тем, что Boeing сможет заменить действующий президентский самолет не раньше 2027 года. По словам трех экспертов по авиации и разведке, преобразование катарского подарка в Air Force One потребует капитального ремонта, который займет годы и вызовет возможные проблемы безопасности. Его придется разобрать, чтобы убедиться, что внутри нет никаких подслушивающих устройств или других уязвимостей в безопасности.