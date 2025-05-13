Трамп отправился в турне по странам Персидского залива. Что пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп отправился в четырехдневное турне, в ходе которого он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Ожидается, что турне будет посвящено только заключению экономических сделок и не поднимет вопросы безопасности на Ближнем Востоке. Помимо этого в Катаре Трамп получит в подарок роскошный самолет, на котором сможет совершать служебные поездки. Что пишут СМИ о первой крупной зарубежной поездке главы Белого дома — в дайджесте «Известий».

The New York Times: Трамп начал турне по странам Персидского залива

Президент США Дональд Трамп прибыл утром 13 мая в Саудовскую Аравию. Это его первая остановка в четырехдневном туре по странам Персидского залива, первой крупной зарубежной поездке за время второго срока. Трампа в аэропорту встретил наследный принц Мухаммед бин Салман вместе с почетным караулом.

The New York Times Присутствие принца Мухаммеда означало особый статус, которым пользуется Трамп в Саудовской Аравии. Когда президент Джо Байден посетил страну в 2022 году — после того, как заявил, что сделает королевство «изгоем», и до того, как понял, что ему нужна его помощь для снижения цен на нефть, — наследный принц пренебрежительно отнесся к нему, отправив делегацию относительно низкого ранга, чтобы встретить его в аэропорту.

Трамп сосредоточится на подписании деловых соглашений с тремя странами — с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Он сказал советникам, что хочет заключить сделки на сумму более $1 трлн. Ожидается, что они будут включать инвестиции в компании искусственного интеллекта и производство энергии, а также многомиллиардные закупки оружия у американских производителей.

Reuters: визит Трампа будет сугубо экономическим

Во время четырехдневной поездки по Ближнему Востоку Трамп уделит больше внимания экономическим сделкам, чем кризисам в области безопасности. В сопровождении влиятельных бизнес-лидеров, включая Илона Маска, он сначала посетит Саудовско-американский инвестиционный форум в Эр-Рияде, затем Катар и ОАЭ, но при этом не будет заезжать в Израиль. Это решение вызвало дискуссии о том, какое же место Тель-Авив занимает среди приоритетов Вашингтона.

Reuters Помимо усилий по урегулированию конфликта на Украине его администрация продвигает новый механизм помощи сектору Газа после 19 месяцев войны и призывает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключить там новое соглашение о прекращении огня. На выходных американские и иранские переговорщики встретились в Омане, чтобы обсудить потенциальную сделку по сдерживанию ядерной программы Тегерана. Трамп пригрозил военными действиями против Ирана, если дипломатия не сработает. За исключением возможной поездки в Турцию эти вопросы не являются главными в ходе запланированного визита Трампа на Ближний Восток.

Источники сообщили, что США и Саудовская Аравия не будут касаться темы нормализации отношений между Эр-Риядом и Израилем, хотя это и является самой долгосрочной геополитической целью Трампа в регионе. Несогласие израильского премьера Биньямина Нетаньяху с постоянным прекращением войны в секторе Газа или созданием палестинского государства делает маловероятным прогресс на аналогичных переговорах с Эр-Риядом. Вторая и третья остановки в Катаре и ОАЭ также будут посвящены экономическим вопросам.

Bloomberg: лидер Саудовской Аравии хочет компенсировать потери от нефти

С падением цен на нефть финансовая динамика Саудовской Аравии изменилась, и она стала срочно нуждаться в деньгах. Для этого наследному принцу нужно наладить отношения с Трампом и подкрепить это десятком сделок, охватывающих разнообразные сферы. Конечная цель заключается в улучшении имиджа страны, привлечении инвесторов и преодолении финансовых трудностей в преобразовании экономики Саудовской Аравии.

Bloomberg Многие аналитики теперь видят цены около $65 за баррель в обозримом будущем. Это ниже того, что нужно Саудовской Аравии, чтобы сбалансировать свои счета. Страна была вынуждена занимать больше, а долг подскочил примерно на $30 млрд, до самого высокого уровня за всю историю в I квартале.

Сделки с Трампом могут иметь значение для дальнейшего развития Саудовской Аравии. Кроме того, наследный принц заявил Трампу, что готов помочь ему в реализации его миротворческих амбиций. Помимо Украины и Газы сюда также входят другие проблемные точки Ближнего Востока, такие как Ливан, Сирия и Йемен. Саудовский лидер также хочет увести Трампа от израильских планов нанести удар по Ирану.

CNN: США продадут ОАЭ вооружения на $1,4 млрд

США объявили о продаже оружия на сумму более $1,4 млрд Объединенным Арабским Эмиратам за несколько дней до визита Трампа в страну. По словам Госдепартамента, сделка включает вертолеты Chinook, запчасти и поддержку для истребителей F-16. ОАЭ станут последней остановкой во время турне Трампа. Эмираты обязались вложить $1,4 трлн в американские инвестиции в течение 10 лет.

CNN Ожидается, что визит в ОАЭ приведет к объявлению о ряде финансовых сделок между двумя странами, которые будут включать инвестиции, направленные на развитие искусственного интеллекта, полупроводников, производства и энергетики. <…> В этом году законодатели-демократы, которые находятся в меньшинстве в обеих палатах конгресса, выступили против продажи оружия ОАЭ.

В день, когда было объявлено о продаже вертолетов, сенатор Крис Мерфи заявил, что попытается заблокировать сделку из-за вложений в размере $2 млрд, которые совершила поддерживаемая Абу-Даби инвестиционная компания в криптовалютное предприятие Трампа.

NBC News: Трамп примет в подарок от Катара люксовый самолет

Королевская семья Катара хочет подарить Трампу роскошный самолет, а Трамп готов отказаться от старого борта Air Force One, несмотря на продвигаемую им политику «Америка превыше всего». Президент похвалил Катар за то, что он назвал щедрым и желанным предложением, и сказал, что самолет когда-нибудь станет экспонатом в его президентской библиотеке, добавив, что не будет использовать его в качестве частного лица.

NBC News «Они дают нам бесплатный самолет, — сказал Трамп. — Я мог бы сказать: «Нет, нет, нет, не давайте нам. Я хочу заплатить вам миллиард или $400 млн, или сколько там». Или я мог бы сказать: «Большое спасибо». Понимаете?» Представитель пресс-службы Катара Али Аль-Ансари в своем заявлении в воскресенье сообщил, что сделка всё еще находится на рассмотрении.

Ранее Трамп выражал разочарование тем, что Boeing сможет заменить действующий президентский самолет не раньше 2027 года. По словам трех экспертов по авиации и разведке, преобразование катарского подарка в Air Force One потребует капитального ремонта, который займет годы и вызовет возможные проблемы безопасности. Его придется разобрать, чтобы убедиться, что внутри нет никаких подслушивающих устройств или других уязвимостей в безопасности.