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Названы имена ведущих Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

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Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»
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21 мая на «LIVE АРЕНЕ» состоится XIV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. Каждый год один из главных вопросов, волнующих поклонников задолго до церемонии, — кто же станет ведущим этого грандиозного шоу? На этот раз проводниками зрителей в мир лучшей русской музыки будут три ярких дуэта: Оксана Самойлова и Джиган, Валя Карнавал и Артур Пирожков, а также ведущие телеканала Иван Чуйков и Ксения Акчурина!

XIV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV стирает границы между реальностью и телевидением. Главной темой церемонии станет погружение телезрителя в закулисье эфира. Как создается музыкальный телеканал RU.TV, что происходит за кадром — гости премии буквально погрузятся в волшебный мир ТВ.

По традиции зрителей ждет незабываемое шоу с яркой сценографией, головокружительными спецэффектами и выступлениями самых ярких и востребованных исполнителей.

И, конечно, настроение на сцене создадут три огненных дуэта ведущих. Какие сюрпризы они приготовили зрителям? Какие ироничные замечания ждут звезд и какие секреты шоу-бизнеса раскроются со сцены? Узнаете, если придете на церемонию!

В числе номинантов на получение премии — восходящие звезды, покорившие музыкальный телеэфир в этом году, и те, кто давно завоевал музыкальный олимп и сердца миллионов.

На сайте телеканала RU.TV — в разгаре голосование за победителей. Кто же станет обладателем драгоценных самоваров от телеканала RU.TV будет известно 21 мая на сцене «LIVE АРЕНЫ». Успейте отдать свой голос за любимого артиста!

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