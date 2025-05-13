Названы имена ведущих Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

21 мая на «LIVE АРЕНЕ» состоится XIV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. Каждый год один из главных вопросов, волнующих поклонников задолго до церемонии, — кто же станет ведущим этого грандиозного шоу? На этот раз проводниками зрителей в мир лучшей русской музыки будут три ярких дуэта: Оксана Самойлова и Джиган, Валя Карнавал и Артур Пирожков, а также ведущие телеканала Иван Чуйков и Ксения Акчурина!

XIV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV стирает границы между реальностью и телевидением. Главной темой церемонии станет погружение телезрителя в закулисье эфира. Как создается музыкальный телеканал RU.TV, что происходит за кадром — гости премии буквально погрузятся в волшебный мир ТВ.

По традиции зрителей ждет незабываемое шоу с яркой сценографией, головокружительными спецэффектами и выступлениями самых ярких и востребованных исполнителей.

И, конечно, настроение на сцене создадут три огненных дуэта ведущих. Какие сюрпризы они приготовили зрителям? Какие ироничные замечания ждут звезд и какие секреты шоу-бизнеса раскроются со сцены? Узнаете, если придете на церемонию!

В числе номинантов на получение премии — восходящие звезды, покорившие музыкальный телеэфир в этом году, и те, кто давно завоевал музыкальный олимп и сердца миллионов.

На сайте телеканала RU.TV — в разгаре голосование за победителей. Кто же станет обладателем драгоценных самоваров от телеканала RU.TV будет известно 21 мая на сцене «LIVE АРЕНЫ». Успейте отдать свой голос за любимого артиста!