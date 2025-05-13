В России запустят проект по развитию медицинского туризма

Банк ВТБ объявил о запуске проекта, направленного на привлечение пациентов из стран СНГ и других дружественных государств для лечения в России. «ВТБ Медицина» будет организовывать весь цикл медицинских услуг, обеспечивая полное сопровождение: от поиска врачей и клиник до решения вопросов трансфера и проживания.

«Медицинский туризм — важная отрасль экономики, и мы готовы ее активно поддержать, для чего и создали новую компанию — „ВТБ Медицина“. Уверен, что наш новый проект станет драйвером медицинского туризма в России», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценке банка, потенциальная аудитория этого проекта составит не менее 1 млн человек ежегодно. Как отметил генеральный директор «ВТБ Медицина» Сергей Нечаев, проведенные в странах СНГ исследования показывают большой запрос на оперативную и качественную медицинскую помощь. При этом 90% респондентов в странах СНГ выразили доверие к российской медицине.

Первые клиники-партнеры — и частные сети, и государственные учреждения (на платной основе) — подключатся к пилотному проекту уже в июне. Подать заявку на подбор медицинского учреждения в тестовом режиме можно будет через сайт «ВТБ Медицина» и официальный информационный сайт Russiamedtravel.ru, созданный при поддержке Минздрава России.

По оценкам «ВТБ Медицина», к 2030 г. рынок медицинского туризма в России из стран СНГ при продвижении медицинских услуг может вырасти в 2 раза по числу пациентов и более чем в 3 раза в денежном выражении.