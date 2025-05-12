Военный священник погиб при ударе РСЗО HIMARS в зоне СВО
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в зоне СВО погиб военный священник иерей Антоний Савченко. Об этом 12 мая сообщили в синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными силами Русской православной церкви (РПЦ).
«При исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО трагически погиб штатный военный священник иерей Антоний Савченко», — говорится в Telegram-канале организации.
Уточняется, что погибшему было 32 года. Он был клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова, а в Вооруженных силах служил настоятелем храма благоверного князя Дмитрия Донского в одной из частей.
Ранее, 2 апреля, ВСУ атаковали автомобиль протоиерея Максима Коханова в Луганской Народной Республике (ЛНР). Как сообщили в правительстве региона, он получил осколочные ранения головы и ног, возвращаясь с богослужения. Позже у него диагностировали контузию.