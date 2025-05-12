Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп отметил важность возможной встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле
Мир
WSJ узнала о росте цен на газ в ЕС из-за угрозы введения антироссийских санкций
Мир
В Польше сообщили о блокаде на границе с Украиной
Авто
На трассе М-11 «Нева» повысили тарифы за проезд
Мир
Стармер объявил об ужесточении миграционной политики Великобритании
Мир
Политолог Безпалько назвал закрытие генконсульства РФ в Кракове недружественным актом
Политика
В Госдуме оценили угрозу новых антироссийских санкций со стороны США
Экономика
Новак спрогнозировал лидерство РФ на нефтегазовых рынках Азии к 2050 году
Общество
СК возбудил новое дело после нападения на корреспондента телеканала «78»
Общество
В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели найденной на заборе девушки
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью лихорадкой Западного Нила в РФ
Мир
Посольство РФ в Йемене сообщило об эвакуации моряков с танкера Seven Pearls
Пресс-релизы
На ПМЮФ-2025 рассмотрят перспективные направления развития некоммерческого сектора
Мир
В Кремле указали на недопустимость языка ультиматумов для России
Армия
Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Во Франции положительно оценили предложение Путина о прямых переговорах с Украиной
Общество
Суд Москвы заочно осудил экс-посла Украины в Казахстане Врублевского на шесть лет

Боевая работа Су-25

0
Выделить главное
Вкл
Выкл
Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025