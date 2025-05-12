Балерина Алла Осипенко скончалась на 93-м году жизни
Одна из последних учениц балетмейстера Агриппины Вагановой, народная артистка РСФСР Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Михайловского театра в Telegram-канале.
«Сегодня на 93-м году жизни ушла легенда мирового балета — Алла Евгеньевна Осипенко, чье имя стало символом изящества, красоты и бескомпромиссного служения искусству», — говорится в сообщении канала театра.
Уточняется, что о времени и месте прощания с Аллой Осипенко будет объявлено позже.
Как отмечает пресс-служба театра, она была эталоном артистизма и трагической выразительности в каждой роли, источником вдохновения и настоящим воплощением петербургской балетной школы.
«Сегодня ее наследие продолжает жить в учениках и зрителях, которые помнят лучезарную улыбку и огненный темперамент Аллы Осипенко», — добавили в театре.
Алла Осипенко родилась в Ленинграде в 1932 году. 21 июня 1941 года накануне начала Великой Отечественной войны была зачислена в Ленинградское хореографическое училище. Осипенко вошла в состав труппы Мариинского театра в 1950 году.
В театре балерина служила 20 лет, исполнив партии Одетты и Одиллии в «Лебедином озере», Феи Сирени в «Спящей красавице», Раймонды в одноименной постановке, Мехменэ Бану из «Легенды о любви» и несравненной Хозяйки Медной горы.