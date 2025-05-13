Сергунина рассказала о созданных в московском акселераторе видеоиграх

Участники трех сезонов московского акселератора «Фабрика видеоигр» представили 60 проектов. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала о первых результатах с июня 2024 года.

«Меньше чем за год команды создали 60 пилотных версий игр в разных жанрах. Среди них — детективная история, вдохновленная произведениями Михаила Булгакова, приключенческий квест по мотивам сказки Александра Пушкина и головоломка в интерьерах космического корабля», — отметила Сергунина.

Участники получают комплексное сопровождение на всех этапах — от формирования идеи до музыкального оформления и подготовки к финальной презентации.

Часть проектов уже привлекла инвесторов и получила в общей сложности 150 млн рублей на дальнейшее развитие. Ожидается, что до конца 2025 года некоторые из разработок выйдут на крупных российских и международных платформах.

Также Сергунина напомнила о создании в инновационном центре «Сколково» первого в России кластера видеоигр и анимации. Он объединит все этапы производства и продвижения контента. На площадке разместят офисы, переговорные, серверные, студию захвата движения, пространство для звукозаписи и другие необходимые помещения.

Недавно с возможностями будущего кластера познакомились эксперты из Индии, Бразилии и Индонезии. Всего состоялось более 50 встреч с участием зарубежных и столичных креативных предприятий.