Российские банки начали отменять комиссии для застройщиков. О смягчении требований с 13 мая заявили представители «Сбера». Финансовые послабления затронут программы льготного кредитования, передает телеканал «Известия».

Речь идет о семейной ипотеке, жилищном займе для IT-специалистов и других субсидиях. Ранее проблему банковских комиссий поднимали на заседании президиума Государственного совета. Президент России поручил разобраться с дополнительными сборами при выдаче ипотеки.

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